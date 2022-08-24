Граждане возвращаются к привычной потребительской модели

24 августа. FINMARKET.RU -ЦМАКП зафиксировали парадоксальность потребительского поведения граждан во 2-м квартале этого года: одновременно с нормой потребления росла и норма организованных сбережений. "Последнее - результат адаптации населения к новым условиям: если в 1-м квартале"выходило" из сбережений в пользу наличных рублей и валюты, то во 2-м - на фоне стабилизации курса и повышения ставок, похоже, вернулось к традиционному сбережению. В 3-м квартале, когда ставки стали падать и наметилась тенденция к ослаблению рубля, норма сбережения, видимо, упадет, что дополнительно поддержит потребление", - рассуждают аналитики центра, которых цитирует "Коммерсант"

Рост кредита и скачок потребления непродовольственных товаров наблюдаются на фоне снижающегося объема денежных доходов и рекордно низкой безработицы.

Это результат необходимости для компаний экономить на трудовых издержках при ограничениях на высвобождение занятых, поясняют в ЦМАКП. Все это происходит на фоне сохраняющегося уже 4 месяца (с апреля) необычно большого разрыва между ожиданиями (они уже на чрезвычайно высоком уровне, почти как в середине 2018 года, и интенсивно растут) и оценкой текущего состояния (она, напротив, на необычно низком уровне - худшем, чем в пандемию в 2020 году, впрочем, последние два месяца показатель тоже быстро растет). "Этот разрыв (кризисный реверс оценок) является отражением наступившего кризиса и до известной степени его фактором", - поясняют аналитики центра.