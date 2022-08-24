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24 августа 2022 года 10:13
"Госуслуги" помогут должникам защитить прожиточный минимум
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Сергей Фадеичев/ТАСС
24 августа. FINMARKET.RU - Федеральная служба судебных приставов сообщила о том, что должники получили возможность подать заявление о сохранении прожиточного минимума с помощью портала госуслуг, пишет "Российская газета". Для этих целей можно воспользоваться сервисом подачи ходатайств в ФССП России на портале госуслуг. Для подачи заявления необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка, а также социальную категорию, к которой относится должник. Если у должника есть иждивенцы, то можно попросить увеличить размер несгораемой суммы, обратившись в суд. Тот должен пойти навстречу. Принятое решение следует приложить к заявлению. В этом году начали действовать нормы, защитившие у должников ежемесячный доход в размере прожиточного минимума. По закону за долги может удерживаться до 50% зарплаты или пенсии. На практике это приводило к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к прожиточному минимуму, рисковали остаться без необходимых средств существования. Теперь у них появился неснижаемый порог. При этом сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке. Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, на основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения. Удержание денежных средств будет осуществляться с соблюдением требования должностного лица службы: банк не сможет обратить взыскание на неприкосновенную сумму.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, должники, Госуслуги, прожиточный минимум
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