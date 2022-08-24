"Госуслуги" помогут должникам защитить прожиточный минимум

24 августа. FINMARKET.RU - Федеральная служба судебных приставов сообщила о том, чтополучили возможность подать заявление о сохранении прожиточного минимума с помощью портала госуслуг, пишет "Российская газета" . Для этих целей можно воспользоваться сервисом подачи ходатайств в ФССП России на портале госуслуг.

Для подачи заявления необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка, а также социальную категорию, к которой относится должник.

Если у должника есть иждивенцы, то можно попросить увеличить размер несгораемой суммы, обратившись в суд. Тот должен пойти навстречу. Принятое решение следует приложить к заявлению.

В этом году начали действовать нормы, защитившие у должников ежемесячный доход в размере прожиточного минимума.

По закону за долги может удерживаться до 50% зарплаты или пенсии. На практике это приводило к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к прожиточному минимуму, рисковали остаться без необходимых средств существования. Теперь у них появился неснижаемый порог. При этом сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке.

Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, на основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения. Удержание денежных средств будет осуществляться с соблюдением требования должностного лица службы: банк не сможет обратить взыскание на неприкосновенную сумму.