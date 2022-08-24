Банки тестируют начисление зарплат через СБП

24 августа. FINMARKET.RU - Российские банки пилотируют начисление зарплат через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ. Об этом "Известиям" рассказали три источника на платежном рынке, информацию о новом сервисе подтвердили в трех кредитных организациях.

Начисление зарплат черезнекоторые банки протестировали весной и летом этого года. В ходе эксперимента проверялась техническая часть, рассказал газете один из источников на платежном рынке. Он уточнил, что с технологической точки зрения этот сценарий предполагает перечисление денег от юрлица физлицу (Business-to-Customer, B2C-операция), который уже реализован (например, он позволяет оформить возврат денег, если покупка была оплачена через СБП).

Предполагается, что сервис позволит переводить деньги по выбранным реквизитам в системе быстрых платежей. В их число входят как номер телефона, так и другие уникальные реквизиты гражданина (например, ИНН). При этом банк, куда будут поступать деньги, работник сможет выбрать самостоятельно, без уведомления работодателя.

В пилотном проекте участвуют пять российских кредитных организаций, рассказали еще два источника на банковском рынке. "Известия" направили запросы в топ-30 российских финансовых организаций.

В "Сбере" сообщили, что поддерживают все доступные на рынке способы зачисления платежей физлицам, в том числе - по технологии СБП. В банке добавили, что также предоставляют корпоративным клиентам сервис зачисления получек по номеру телефона, но только на карты "Сбера".

Сервис позволит решить проблему "зарплатного рабства", с которой по-прежнему сталкиваются часть россиян, отметили эксперты. Они добавили, что для полномасштабного запуска системы возможно потребуются изменения трудового законодательства.