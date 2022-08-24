ЦБ пытается оценить масштаб заблокированных активов

24 августа. FINMARKET.RU - Банк России попросил финансовые организации подготовить индивидуальные планы работы с активами, заблокированными в результате санкций. В соответствующем письме регулятор установил сроки ответа 22 августа. Информацию необходимо раскрыть как по головной организации, так и по значимым дочерним структурам. Получение письма подтвердили источники "Коммерсанту" в трех крупных финансовых организациях. Официально в банках ина запросы "Ъ" не ответили.

Собеседники "Ъ" в двух банках из топ-10 сообщили, что в ответ на запрос ЦБ лишь перечислили замороженные, отметив случаи, где предпринимают какие-либо действия (менее половины активов).

По мнению собеседников газеты, регулятор пытается оценить масштаб замороженных активов. При этом они признают, что не смогли предложить какие-либо меры по "разморозке".

Общий объем средств, попавший под ограничения в дочерних финорганизациях российских банков, может исчисляться суммой до 300 млн евро в части брокерских счетов и нескольких миллиардов евро средств корпоративных клиентов, полагает независимый эксперт Андрей Бархота. Наиболее часто, по его словам, встречаются случаи санкционной блокировки средств клиентов дочерних брокерских или кредитных организаций в странах ЕС и на Кипре.

Как отметил Бархота, прецедентов с полным циклом возврата средств и нейтральным эффектом для финансового результата материнского банка пока нет. Он считает, что наиболее перспективная стратегия решения проблемы замороженных активов состоит в плотном взаимодействии с локальными финансовыми компаниями, не попавшими под санкции, с целью реализации акций дочерних организаций.