В России хотят создать национальный индекс цен на нефть

24 августа. FINMARKET.RU -хочет сформировать ликвидные национальныецен на нефть и продукцию нефтегазохимии за счет развития биржевых торгов и регистрации внебиржевых сделок. Об этом, как пишут "Ведомости" , говорится в проекте дорожной карты развития биржевой торговли на 2022-2025 гг., разработчиком которой является служба.

В документе отмечается, что для развития "репрезентативных национальных индексов" необходимо расширить перечень предоставляемой на биржу СПбМТСБ информации о внебиржевых договорах по поставкам нефти и тем самым аккумулировать больше данных по таким договорам.

Предполагается также сформировать ликвидные биржевые и внебиржевые индексы цен на продукцию нефтегазохимии (НГХ). Постановление правительства об этом должно быть подготовлено в 3-м квартале 2023 г.

Как следует из проекта документа, регулярные биржевые торги товарами НГХ могут начаться не ранее конца 2023 г.

Рассматривается и расширение перечня товаров для вывода на биржу за счет первичных полимеров.

Представитель Минэнерго сказал, что сейчас между ФОИВами, нефтехимическими компаниями и биржей "продолжается обсуждение номенклатуры продукции и потенциальных объемов биржевых торгов".

О том, что ФАС предлагает продавать через СПбМТСБ не менее 10% товаров НГХ, стало известно в апреле 2022 г. Норматив в 10% предлагался для 30 видов продукции. Но сроки реализации инициативы не назывались.

Представитель ФАС заявил "Ведомостям", что развитие биржевой торговли НГХ позволит предотвратить необоснованный рост цен и "расширит линейку возможностей" для реализации товаров. По его словам, основная цель нормативов продаж - отказ от зарубежных ценовых индикаторов и формирование отечественных.