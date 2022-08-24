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24 августа 2022 года 08:30
В России хотят создать национальный индекс цен на нефть
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Егор Алеев/ТАСС
24 августа. FINMARKET.RU - ФАС хочет сформировать ликвидные национальные индексы цен на нефть и продукцию нефтегазохимии за счет развития биржевых торгов и регистрации внебиржевых сделок. Об этом, как пишут "Ведомости", говорится в проекте дорожной карты развития биржевой торговли на 2022-2025 гг., разработчиком которой является служба. В документе отмечается, что для развития "репрезентативных национальных индексов" необходимо расширить перечень предоставляемой на биржу СПбМТСБ информации о внебиржевых договорах по поставкам нефти и тем самым аккумулировать больше данных по таким договорам. Предполагается также сформировать ликвидные биржевые и внебиржевые индексы цен на продукцию нефтегазохимии (НГХ). Постановление правительства об этом должно быть подготовлено в 3-м квартале 2023 г. Как следует из проекта документа, регулярные биржевые торги товарами НГХ могут начаться не ранее конца 2023 г. Рассматривается и расширение перечня товаров для вывода на биржу за счет первичных полимеров. Представитель Минэнерго сказал, что сейчас между ФОИВами, нефтехимическими компаниями и биржей "продолжается обсуждение номенклатуры продукции и потенциальных объемов биржевых торгов". О том, что ФАС предлагает продавать через СПбМТСБ не менее 10% товаров НГХ, стало известно в апреле 2022 г. Норматив в 10% предлагался для 30 видов продукции. Но сроки реализации инициативы не назывались. Представитель ФАС заявил "Ведомостям", что развитие биржевой торговли НГХ позволит предотвратить необоснованный рост цен и "расширит линейку возможностей" для реализации товаров. По его словам, основная цель нормативов продаж - отказ от зарубежных ценовых индикаторов и формирование отечественных.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ФАС, нефтехимия, цены, индексы
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