Типовые многоэтажки собираются строить на металлокаркасе

24 августа. FINMARKET.RU - В Минстрое обсуждают возможность строительства многоэтажного жилья по типовым проектам с применением стального каркаса и модульных конструкций. Это следует из протокола совещания по вопросам расширения области применения стали в строительстве, состоявшегося 9 августа, пишут

Представитель Минстроя подтвердил факт совещания. Он отметил, что у застройщиков уже есть "успешный опыт по строительству многоэтажных жилых домов и социальных объектов с расширенным использованием металлоконструкций, ведется разработка новых решений в этом направлении". По словам собеседника, на совещании было принято решение усилить взаимодействие с девелоперами, проектировщиками, органами власти регионов и другими заинтересованными сторонами в рамках рабочей группы. Необходимо проработать изменения в законодательство и нормативно-технические документы, дополнительные стимулы и преференции для "более массовой реализации строительных проектов с высокой металлоемкостью", говорит представитель Минстроя.

В конце июняпри участии Минпромторга уже разработал и утвердил дорожную карту по расширению применения металла в строительстве на 2022-2026 гг. Ее реализация должна дать 3-5 млн т в год дополнительного спроса на стальную продукцию. Дорожная карта состоит из 61 пункта, часть из которых - оперативные меры, которые должны дать эффект уже в текущем году, а остальные рассчитаны на 2023-2025 гг.

Как пояснил "Ведомостям" представитель Минпромторга, сейчас одна из главных задач - увеличить металлопотребление внутреннего рынка. "У металлургов есть свои "зоны роста" на внутреннем рынке. Способствовать их использованию должно восстановление темпов жилищного строительства, а также расширение использования металлоконструкций. Минстрой и Минпромторг разработали план мероприятий по стимулированию возведения модульного жилья на металлокаркасе, долю которого планируется довести до 30% к 2030 г.", - уточнил собеседник.