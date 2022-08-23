Почему онлайн-магазины отказывают в приеме просроченных Visa и Mastercard

23 августа. FINMARKET.RU - Весной российские банки продлили своим клиентам срок действия карт Visa и MasterCard до 2027-2029 гг. Это случилось после того, как в начале марта две международные платежные системы объявили об уходе из. Тогда в Национальной системе платежных карт (НСПК) эмитентам и эквайерам рекомендовали поддержать использование выпущенных на физическом носителе карт с истекшим сроком. Крупные кредитные организации последовали совету и сообщили клиентам о пролонгации срока "пластика". В итоге их держатели смогли совершать операции в банкоматах, расплачиваться и переводить деньги внутри РФ. Ограничения касались лишь трансграничных платежей и непосредственно трансакций за рубежом.

Однако сейчас у клиентов некоторых крупных банков возниклипри оплате просроченными картами на территории России, пишут "Известия"

Как сообщили "Известиям" в Сбербанке,с продленным сроком действия работают на территории России в штатном режиме, а случаи затруднений при оплате носят единичный характер и решаются в индивидуальном порядке.

Другие участники рынка также подтвердили "Известиям" наличие сложностей с просроченными картами у клиентов, однако отметили, что не наблюдают массовых обращений по поводу проблем с просроченными картами. В ряде банков сообщили, что не фиксируют каких-либо проблем у клиентов при оплате картами с истекшим сроком действия.

В ЦБ газете заявили, что большинство терминалов уже перенастроены и трудностей с оплатой через них не возникает. Вместе с тем в регуляторе отметили, что могут встречаться единичные случаи, при которых в торговых точках, в том числе в сфере онлайн-продаж, карты с истекшим сроком не срабатывают. При возникновении таких ситуаций банки оперативно донастраивают устройства, знают там.

В НСПК также подчеркнули, что фиксируют единичные случаи возникновения сложностей с оплатой картами с истекшим сроком действия. Ситуации, как правило, возникают на стороне банков, обслуживающих торгово-сервисные предприятия, и оперативно решаются компанией совместно с кредитными организациями, сообщили там.