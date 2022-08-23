В регионах новые законы облегчили покупку жилья и содержание авто

23 августа. FINMARKET.RU - Среди региональных законов, которые приняты или вступают в силу августе, много таких, которые облегчают жизнь людям. Например, молодым специалистам, семьям с детьми и участникам боевых действий, пишет "Российская газета".

В частности, как указывает "РГ", во Владимирской и Костромской областях упростили механизм прохождения "гаражной амнистии". Если раньше владимирские жители для установления права собственности могли выбирать из четырех разрешенных документов, то теперь - из девяти. Любой из нового утвержденного списка будет принят как основание для удовлетворения заявления владельца.

В Костромской области установили предельные максимальные цены кадастровых работ в отношении гаражей и земельных участков под ними - 5 тысяч рублей.

В Самарской области IT-специалисты до 44 лет включительно могут рассчитывать на возмещение расходов в размере 50 процентов от уплаченных процентов по ипотечному кредиту. Ранее такая мера действовала только в отношении айтишников до 35 лет. В перечень должностей тех, кто может рассчитывать на компенсацию, входит более 160 специальностей.

Установлена расчетная норма для оказания мер поддержки обманутым дольщикам в Самарской области, дома которых достроить невозможно. Они могут рассчитывать на получение квартиры или денежной компенсации.

Нормы такие: максимум 36 квадратных метров общей площади жилья - однокомнатная квартира, 54 - двухкомнатная, 72 - трехкомнатная и более.

В Костромской области также принят закон (он начнет действовать с 1 января 2023 года), который освобождает от уплаты транспортного налога ветеранов боевых действий, владеющих мотоциклами и легковыми автомобилями с двигателем до 150 лошадиных сил включительно. Новой мерой поддержки смогут воспользоваться военнослужащие Костромской области - участники специальной операции, которые получат статус ветеранов боевых действий.

В Ростовской области от транспортного налога ветераны боевых действий уже были освобождены раньше. Теперь здесь принят закон, который дает такую льготу членам семей инвалидов и ветеранов боевых действий. Отменен транспортный налог и для семей тех, кто погиб в спецоперации на Украине.

В Архангельской области увеличили список многодетных семей с несовершеннолетними детьми, которые имеют право на денежную выплату взамен предоставления им в собственность бесплатного земельного участка.

Теперь право на компенсацию получили родители, включенные в реестр многодетных семей до 31 декабря 2021 года. До выхода этой поправки денежную выплату могли оформить только семьи, которые были включены в реестр до 30 июня 2021 года.