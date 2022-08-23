.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
23 августа 2022 года 09:39
В РФ появится реестр недопустимых нарушений кибербезопасности
|0
Гавриил Григоров/ТАСС
23 августа. FINMARKET.RU - Минцифры в ближайшее время планирует запустить реестр недопустимых событий в информационной безопасности для госструктур и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), сообщает "Коммерсантъ". По сведениям издания, в него могут попасть, например, взлом официальной страницы или рассылка ложных данных от имени организации. Реестр призван "повысить осведомленность" руководителей организаций, на которых ложится персональная ответственность за устранение таких инцидентов. Но более эффективным механизмом, по мнению экспертов, был бы обмен информацией о предотвращении подобных рисков — данные о самих угрозах быстро устаревают, отмечает "Ъ".
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, кибербезопасность
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.