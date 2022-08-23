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23 августа 2022 года 08:59
Сменить налоговый режим планируют треть самозанятых
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Сергей Савостьянов/ТАСС
23 августа. FINMARKET.RU - Регистрация в качестве самозанятого снимает характерные для работы по найму ограничения на карьерный рост и на профессиональное развитие работников. Такое мнение высказало большинство самозанятых граждан, опрошенных консалтинговой компанией Strategy Partners, сообщает "Коммерсантъ". В июле 2022 года число самозанятых превысило 5,4 млн человек против 3,9 млн по итогам 2021-го. Всего в прошлом году самозанятые заработали более 800 млрд рублей. Большинство самозанятых устраивает действующий налоговый режим (40% опрошенных). Часть респондентов готовы отказаться от него и открыть ИП (16%) или создать юридическое лицо (18%). Еще 4% готовы уйти в серую экономику - одной из причин этого может быть недостаточная гибкость режима.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, самозанытые, налоги
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