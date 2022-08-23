Экспортеров леса могут обязать торговать на бирже

23 августа. FINMARKET.RU - ФАС России предлагает обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть продукции через биржу. Об этом говорится в проекте дорожной карты развития биржевой торговли на 2022-2025 годы, сообщают "Ведомости".

До конца 2023 года предлагается установить для победителей аукционов и конкурсов на аренду государственных и муниципальных лесных участков требование по обязательной продаже на бирже части получаемой древесины и продуктов ее переработки. До конца 2024 года предлагается утвердить перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов, для которых будет установлена обязанность инвестора продавать часть производимой лесопродукции на бирже.

Завкафедрой конкурентного права РАНХиГС Андрей Тенишев отмечает, что благодаря продажам на бирже государственных и муниципальных предприятий объем торгов в 2022 году может достичь 5% от общего объема, что уже является минимальным показателем для формирования ценовых индикаторов. По его мнению, предложения ФАС целесообразны и помогут увеличить эти объемы, отмечают "Ведомости".