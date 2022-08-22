22 августа. FINMARKET.RU - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) приняла "Кодекс деловой этики", который включает 8 стандартов. Большая часть кодекса посвящена работе с клиентами, что уже в целом регламентируется стандартами продаж и постпродажного обслуживания. Совершенно новым стало включение в документ правил конкуренции, пишет "Коммерсант" . В частности, членне должен допускать действий и высказываний сотрудников, способных негативно отразиться на репутации других участников рынка, допускать "некорректные сравнения" финансовых инструментов и финансовых услуг.

Как пояснил президент ассоциации Алексей Тимофеев, соблюдение кодекса будет контролироваться НАУФОР, а его нарушения - рассматриваться дисциплинарным комитетом. В случае выявления нарушений могут применяться разные санкции, в том числе штрафы до 1 млн руб., вплоть до исключения из НАУФОР.

Появление кодекса не очистит рынок от недобросовестных практик полностью, признаются его участники, но фиксация правил уменьшит число таких случаев. При этом важна неотвратимость наказания и меры, которые будут приниматься, подчеркивают собеседники "Ъ".