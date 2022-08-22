Исламский банкинг в РФ - правила разрабатываются

22 августа. FINMARKET.RU - В России, похоже, всерьез взялись за развитие исламского банкинга. Как ранее сообщили "Российской газете" в Банке России, пилотирование исламского банкинга будет запущено в 2023 году в двух регионах. В качестве субъектов проекта Минфин выбрал Чечню и Дагестан, которые закреплены в поручении президента.

В ЦБ рассказывали, что для проведения эксперимента необходимо определение перечня финансовых услуг и операций, требующих отражения в проектируемом регулировании, субъектного состава участников эксперимента и определение подходов к регулированию и надзору.

в целом - это банковская деятельность, которая соответствует принципам шариата. В нем запрещается получение процентов или вознаграждений за выдачу займа и нет процентов со вкладов, но этим дело далеко не ограничивается. Также в исламском банкинге запрещены кредитование определенных секторов экономики (производство свинины, алкоголя, табака, порнографии и оружия, сектор азартных игр), сделки с нематериальными финпродуктами (то есть нет операций, например, с фьючерсами и свопами, а также деривативами).

Таким образом, исламский банк в принципе не может выступать в роли кредитора, как в привычной нам банковской системе. Исламский банк выступает в роли проектного инвестора и зарабатывает именно на этом, а не на процентах. То есть исламский банк обычно инвестирует в реальный бизнес, разделяя риски компании (кредитная история бизнесмена и возможные риски ведения деятельности изучаются буквально под лупой) и получая доход непосредственно с ее прибыли.

В России окончательные правила внутреннего исламского банкинга еще разрабатываются: как сообщил глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, тема привлечения средств в Россию из арабских стран, Малайзии и Индонезии "стоит на повестке". Законопроект, который установит правила, называется "О деятельности по партнерскому финансированию", сейчас он на рассмотрении ведомств, принятие ожидается осенью.

"Расширение партнерского финансирования будет способствовать привлечению дополнительных средств для финансирования бизнеса, в том числе малых и средних предприятий, повышению благосостояния населения, - пояснялось в докладе ЦБ от 4 августа. - Российское законодательство не запрещает предоставление услуг партнерского финансирования, в то же время в некоторых случаях оказание таких услуг затруднено без специального законодательного регулирования".

В этом году интерес к исламскому банкингу активно проявлял Сбербанк. В частности, представители банка заявляли о появлении ряда продуктов, соответствующих его нормам (в первую очередь, инвестиционных), а также о первых заключенных сделках в сегменте исламского финансирования: к лету их объем оценивался в $269 млн.