Несовершеннолетних самозанятых в РФ стало почти вдвое больше

22 августа. FINMARKET.RU -самозанятых граждан в возрасте до 18 лет составляет порядка 77 тыс., рассказали "Известиям" в Минэкономразвития. В Агентстве стратегических инициатив (АСИ) уточнили, что это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе 2021 г. число самозанятых в возрасте 14-17 лет составляло 41 тыс. человек. В июле 2020 года показатель превышал 17,5 тыс., сослались в АСИ на данные ФНС. За весь период с начала регистрации несовершеннолетних самозанятых молодые люди заплатили налогов почти на 39 млн руб.

Регионы - лидеры по числу зарегистрированных самозанятых младше 18 лет - Москва (12,8 тыс. человек.), Санкт-Петербург (5,3 тыс.), Московская область (4,3 тыс.), Краснодарский край (3,6 тыс.), Татарстан (3,5 тыс.). Далее идут Новосибирская, Нижегородская, Свердловская, Самарская и Ростовская области.

При этом зарегистрированных самозанятыми подростков гораздо меньше, чем ищущих работу.

Как рассказала руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая, летом 2022 Г. вакансии смотрели 300 тыс. человек в возрасте от 14 до 18 лет со всей России. Чаще всего соискатели в возрасте 14-18 лет заинтересованы устроиться продавцами-консультантами (40 тыс. резюме), курьерами (37 тыс. резюме), официантами, барменами и бариста (в сумме 36 тыс. резюме), промоутерами (19 тыс. резюме).

По официальным данным, на 1 января 2022 года количество подростков от 14 до 17 лет в России составляло 6,1 млн человек.

Как отметила зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова, занятость для подростков очень важна: раннее трудоустройство обеспечивает определенную профориентацию и возможность самостоятельно заработать деньги. По ее мнению, если у молодых людей есть желание работать, то это стоит поощрять.

С 2021 года несовершеннолетним самозанятым предоставляется налоговый вычет в размере 22 130 руб.