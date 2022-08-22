Просроченная задолженность дешевеет

22 августа. FINMARKET.RU - Во 2-м кварталебанковских долгов на торговых онлайн-площадках снизилась относительно 1-го квартала на 37%, долгов МФО - на 18%, пишет "Коммерсант" , ознакомившись с исследованием онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex. Сервис проанализировал онлайн-продажи просроченных долговых обязательств на четырех электронных площадках: Debex, "Призма", "Рынок долгов" и DebtPrice.

Согласно данным исследования, стоимость продажи банковской розничной просрочки снизилась с 12,7% в 1-м квартале т.г. до 7,9% по итогам 2-го квартала. В сегменте МФО падение стоимости просроченной задолженности оказалось еще существеннее: 16,9% против 4,2% соответственно. Объемы выставляемой на торги просрочки при этом не снижаются.

Тенденция к снижению стоимости при этом коснулась не всех просроченных потребкредитов и займов. Так, например, в сегменте МФО рост цен показала, сформировавшаяся из долгосрочных (PDL) займов,- 7,7% в 1-м квартале против 9,5% во 2-м квартале, следует из данных Debex.

Цена просрочки по автокредитам незначительно, но выросла (с 6,9% в 1-м квартале до 7,3% во 2-м квартале). Покупатели такого долга считают автомобили ценным активом, который заемщики будут стараться сохранить, поясняют тенденцию составители исследования.

Как считают эксперты, падение цен на просрочку может привести к кризисным явлениям на коллекторском рынке. Так, при дальнейшем падении цен владельцы долгов могут начать их замораживать.

Сами коллекторы подтверждают снижение цен на рынке преимущественно на необеспеченные кредиты, не ожидая их роста во 2-м полугодии.