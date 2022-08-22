Валютные интервенции могут возобновиться в сентябре

22 августа. FINMARKET.RU - Минфин РФ готов в тестовом режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время - как только будет одобрена концепция бюджетного правила, сообщил "Ведомостям" близкий к правительству источник, информацию подтвердили два других собеседника, также близкие к кабинету министров. По их словам, механизм должен быть согласован до внесения в Госдуму проекта бюджета - в этом году правительство должно сделать это до 1 октября.

По словам источников "Ведомостей", вопрос одобрения концепции вынесен на уровень президента. Как только решение будет принято, Минфин сможет оперативно возобновить покупки валюты. "

Сейчас в качестве валюты, с помощью покупок которой может быть восстановлен механизм контроля курса рубля, рассматривается только юань, говорят собеседники. В проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 г. и период 2024 и 2025 гг." Банк России указывал, что Минфин прорабатывает возможность покупок китайских юаней, индийских рупий, турецких лир и других валют дружественных стран для пополнения фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила.

Как отметили источники газеты, альтернативные юаню валюты не рассматриваются: из-за их неликвидности на российском рынке и высокой волатильности.

На данный момент, хотя "непримиримых разногласий" по поводу будущего правила в правительстве нет, определенные замечания остаются, уточнил один из собеседников.

В пресс-службе Минфина сообщили, что вопрос о возобновлении действия бюджетных правил обсуждается в правительстве, говорить о конкретных параметрах преждевременно.

По данным Минфина, объем ФНБ на 1 августа составлял 12,2 трлн руб. ($198,3 млрд), ликвидная часть (средства на банковских счетах в ЦБ) достигла 8,7 трлн руб. ($141,3 млрд).