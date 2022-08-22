В РФ утвержден план по развитию креативных индустрий

22 августа. FINMARKET.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин утвердилмероприятий по реализации Концепции развития творческих индустрий для поддержки креативного сектора экономики, сообщается на сайте правительства.

"План рассчитан на 2022-2024 годы. Его мероприятия направлены на создание условий для развития креативного предпринимательства и продвижения отечественных креативных брендов", - говорится в сообщении.

Творческие (креативные) индустрии - это сферы деятельности, значимая часть добавленной стоимости в которых формируется за счёт творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность. В числе таких индустрий - кинематография, архитектура, изобразительное и театральное искусство, мода, дизайн, реклама, анимация, народные художественные промыслы.

В рамках плана правительства в первую очередь предлагается законодательно закрепить понятия "творческие индустрии" и "творческое предпринимательство" и определить приоритетные направления поддержки творческих индустрий исходя из специфики каждой территории.

Кроме того, для творческих индустрий планируется сформировать отдельную группу в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Это позволит государству регулярно отслеживать эффективность оказываемых мер поддержки и оперативно реагировать на запросы рынка.

В качестве дополнительных механизмов поддержки сектора креативной экономики предлагается привлекать венчурное и заёмное финансирование, внедрять модели государственно-частного партнёрства.

Планом также предусмотренотаких инициатив, как Российская креативная неделя, Всероссийская премия в сфере креативных индустрий, конкурс лучших маршрутов креативного туризма, издание сборников лучших проектов, открытие арт-резиденций, инклюзивных творческих лабораторий, школ креативных индустрий в регионах и университета креативных индустрий "Таврида". Помимо этого, на базе Национальной электронной библиотеки планируется создать специализированный каталог изданий, который будет включать периодические, видео- и аудиоподкасты по вопросам развития творческих индустрий.

Несколько мероприятий направлено на развитие образовательной системы в этой сфере. В частности, предполагается обновить государственные образовательные стандарты по творческим предметам в школах и колледжах и внедрить модули по всему спектру творческих индустрий в ведущих университетах страны.

Отдельный раздел посвящён развитию цифровых сервисов. В рамках этой работы планируется запустить цифровую платформу "Культурная карта 360", которая объединит на одной площадке производителей и потребителей креативных товаров и услуг, инвесторов и органы власти. Кроме того, будет создана информационная система - агрегатор, с помощью которого можно будет узнавать о культурных мероприятиях и покупать билеты на них.

"Продолжится работа и по оцифровке архивных и музейных коллекций, чтобы сделать их доступными для людей во всех регионах страны. Для этого также будет запущен специальный цифровой сервис, на котором будут собраны цифровые копии предметов искусства", - отмечается на сайте правительства.

В рамках работы по защите интеллектуальной собственности предполагается создать эффективный механизм защиты интеллектуальных прав, уточнить требования к их обороту в цифровой форме, установить правовые основы использования произведений неизвестных авторов. Также будет запущен пилотный проект по распознаванию литературных и музыкальных произведений, звучащих в театрах, концертных залах и кинозалах. Это нацелено на защиту прав авторов таких произведений.

Концепция развития творческих индустрий была утверждена правительством в сентябре 2021 года.

В правительстве рассчитывают, что системная господдержка креативных индустрий позволит к 2030 году увеличить их долю в российской экономике с нынешних 2,2% до 6%, а также увеличить долю граждан, занятых в творческих профессиях, с 4,6% до 15%.