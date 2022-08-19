Золотые слитки начали продавать на "Авито"

Весной граждане России купили в банках слитков драгоценных металлов в объеме золотого запаса небольшой страны. Многие перевели ввсе сбережения. После сильнейшего падения котировок этиобернулись потерями. А часть тех слитков сегодня продается на "Авито", пишет "Российская газета"

Еще недавно покупка в банках слитков драгоценных металлов облагалась 20% НДС. Таким образом, прибыль после перепродажи выходила только при подорожании металла минимум на те же 20%. А потому обычные граждане если и играли с золотом, предпочитали обезличенные металлические счета (ОМС) - обычный депозит, в котором цифра означает не рубль или доллар, а граммы выбранного металла.

С марта 2022 года НДС отменили. "Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты", - заявил тогда премьер-министр Михаил Мишустин.

Одновременно с того же 9 марта начал действовать и запрет на продажу и выдачу наличных долларов и евро со счетов. На 7-9 марта пришелся и пик стоимости золота на лондонской бирже: около 2050 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма) - 65,9 доллара за грамм. А 9 марта и курс доллара на Московской бирже тоже был в пике: 133,5 рубля. В итоге 9 марта 1 грамм золота стоил почти 8,8 тысячи рублей.

Предполагалось, что после отмены НДС спрос граждан на драгоценные металлы в слитках может выйти на 50 тонн в год. Для сравнения: всего золота в слиткахежегодно производит около 300 тонн.

За пять месяцев - с марта по июль физические лица скупили в банках слитков золота не менее чем 14 тонн. Львиная доля этого объема пришлась на март - начало апреля. Но покупали и в мае. Ассортимент золотых слитков в банках от 1 грамма до 12,5 килограмма. Основной спрос пришелся на бруски по 1 килограмму.

А дальше пошел откат сразу по обоим направлениям. В июле золото упало до 1700 долларов за тройскую унцию (54,6 доллара за грамм). Одновременно и доллар в июле упал до 55 рублей. Грамм золота получился около 3 тысяч рублей. Амплитуда между максимумом в марте и минимумом в июле с одного грамма - 5,8 тысячи рублей. Минус больше 60% начальных вложений. Купившие в марте доллар по 130 рублей потеряли меньше.

С минимальным спредом слитки можно продать через "Авито". Объявлений "продаю золотой слиток" довольно много, отмечает "РГ".