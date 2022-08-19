Продажи телефонов в рознице упали из-за проблем с поставками

19 августа. FINMARKET.RU - Продажи телефонов в розничных сетях операторов связи во втором квартале упали из-за проблем с поставками смартфонов, пишет "Коммерсант"

По итогам второго квартала выручка от продаж телефонов МТС сократилась на 47%, до 7,9 млрд руб., следует из отчетности оператора. При этом количество салонов продаж год к году выросло на 1,5%, до 5,4 тыс. В МТС изданию уточнили, что падение выручки в рознице, в частности, обусловлено проблемами поставок в Россию смартфонов Apple и Samsung: "Продажи этих брендов вносили существенный вклад в выручку ритейла. Сейчас интерес покупателей меняется в сторону китайских Xiaomi и Realme, а спрос в целом постепенно увеличивается".

В Tele2 сообщили, что в их сети во втором квартале выручка от продаж смартфонов сократилась на 12%, что "связано с динамическим ценообразованием на устройства массового спроса".

Тенденцию снижения динамики продаж устройств и аксессуаров в рознице во втором квартале "Коммерсанту" подтвердили и в "Вымпелкоме", подчеркивая, что она "справедлива для всего рынка". В пресс-службе "МегаФона" лишь сообщили, что не сокращают количество салонов и постоянно рассматривают возможность открывать новые, "чтобы увеличить доступность клиентского обслуживания для абонентов".