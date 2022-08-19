Банковские карты привязывают к криптокошелькам

19 августа. FINMARKET.RU - У россиян может появиться новый способ оплаты услуг ушедших из РФ сервисов и онлайн-магазинов - банковские, привязанные к криптокошелькам. Компания Tangem разработала технологию, позволяющую платить за товары и услуги обычными банковскими картами, списывая средства напрямую с криптокошельков. Это следует из патента, выданного этой организации ведомством по патентам и товарным знакам США, пишут "Известия" . Суть инновации в том, что в момент проведения платежа через POS-терминал выпустивший карту банк обменивает "монеты" из криптокошелька клиента на традиционную (фиатную) валюту и переводит ее торговой точке через платежную систему Visa или MasterCard. То есть с помощью карточки покупатель рассчитывается обычными деньгами, но используя криптокошелек.

В Tangem намерены протестировать свой сервис на картах одной из европейских кредитных организаций в 2022 году, а после начать продвигать технологию в банковском сообществе, рассказали "Известиям" в компании. Рассматриваются ли среди партнеров российские банки, в Tangem не говорят - но отмечают, что привязка криптокошельков технически возможна и к картам любой платежной системы, в том числе "Мир" в РФ.

Концептуально аналогичные сервисы в мире уже есть. Например, карты для платежей с помощью криптовалюты в обычных магазинах и ресторанах выпускает американская Crypto.com совместно с Visa. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance выпускает карту на базе MasterCard. Есть и альтернативные технологии оплаты - например, недавно в Австралии запустились крптовалютные платежи на АЭС: пользователь должен просканировать смартфоном на кассе QR-код, и нужная сумма в фиатной валюте будет конвертирована с криптокошелька. Но средства для всех этих операций хранятся на кошельках самих бирж, а схема, предложенная Tangem, позволяет клиенту хранить виртуальные монеты прямо в EMV-чипе карты. Это значит, что такой кошелек нельзя заблокировать - например, если пользователь или его страна оказались под санкциями, пояснили в Tangem.

В Центробанке РФ видят риски в расширении использования криптовалют, однако эксперты говорят, что в нашей стране такими картами можно платить совершенно легально: технология предусматривает конвертацию криптовалюты в обычные деньги при проведении трансакции.