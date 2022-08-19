Инвестиции в развитие автокомпонентных производств и НИОКР составят 2,7 трлн руб.

19 августа. FINMARKET.RU - Минпромторг РФ подготовил проект обновленной стратегии развития автомобильной промышленности в России. Документ предполагает, что до 2035 г. в развитие автокомпонентных производств и НИОКР могут быть вложены 2,7 трлн рублей, в поддержку внутреннего спроса и экспорта - по 500-600 млрд рублей. Вместе с тем, предполагается, что легковой авторынок сможет выйти на докризисные уровни лишь к 2026-2027 гг.

Проект распоряжения о новой отраслевой стратегии, которую президент РФ Владимир Путин поручал подготовить к осени, опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Ключевыми целями развития российского автопрома на ближайшие годы, согласно документу, станут обеспечение технологического суверенитета отрасли, удовлетворение потребности российского рынка в конкурентоспособной на мировом уровне продукции с уровнем локализации не менее 80% и рост вклада автопрома в экономику страны.

Базовый, наиболее вероятный сценарий стратегии-2035 прогнозирует авторынок в 2022 г. на уровне 800 тыс. автомобилей с последующим восстановлением к 2026 г. до 1,6-1,7 млн машин (включая 1,5 млн легковых). Примерно на таком уровне легковой рынок, по данным АЕБ, и находился последние пять лет. Начиная с 2027 г. он, по базовому прогнозу стратегии, будет постепенно расти на 1% в год и в 2035 г. выйдет на уровень 1,9 млн автомобилей. Этот сценарий предполагает сохранение макроэкономических условий на уровне 2016-2021 гг.

Объем производства легковых машин в РФ на ближайшие годы заложен из расчета 371 тыс. шт. в 2022 г., 515 тыс. - в 2023 г. и 689 тыс. в 2024 г. с последующим ростом до 1,772 млн машин в 2035 г. При этом за последние 5 лет, по данным Росстата, в РФ в среднем ежегодно выпускалось 1,3-1,6 млн легковых автомобилей.

Авторы стратегии указывают, что совокупный объем производственных мощностей автопрома в РФ в прошлом году составил 2,95 млн автомобилей, в том числе 2,43 млн легковых. Уровень загрузки производств по изготовлению легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) был на уровне 60%.

Производственные мощности, принадлежащие российским предприятиям, составляют около 70% в сегменте легковых машин и LCV.

"Продолжение производства на мощностях зарубежных компаний, остановивших производство своих моделей, потребует их существенной реструктуризации по различным направлениям", - констатируется в стратегии.

Основной объем финансирования инвестиционной программы должен быть обеспечен бизнесом при государственной поддержке за счет различных финансовых и регуляторных мер, отмечает министерство. В стратегии, в частности, звучат планы локализации в РФ малых дизельных двигателей, подушек безопасности, автоматических коробок передач, систем ABS.

В частности, в 2022 г. в инвестиции в производство компонентов должны составить 24 млрд руб., в 2023 г. - 77 млрд руб., в 2024 г. - 105 млрд руб. с последующим ежегодным ростом вплоть до 190 млрд руб. в 2035 г.

Как отмечается в проекте, если в 2016-2021 гг. предприятия автопрома РФ вкладывали в НИОКР в среднем 0,2-0,5% годового оборота, теперь этот показатель должен вырасти до 3-4%.

"Поддержка НИОКР в автомобилестроении и производстве автокомпонентов осуществлялась в рамках общеотраслевых инструментов, не превышая 1,5-2 млрд руб. в год. Принимая во внимание недостаточный уровень затрат на НИОКР, настоящая стратегия предусматривает существенный рост их финансирования", - говорится в проекте распоряжения.

Согласно проекту, в 2022 г. в НИОКР по компонентам планируется вложить 10 млрд руб., в 2023 г. - 14 млрд руб., в 2024 г. - 26 млрд руб. Впоследствии предполагается рост ежегодных инвестиций до 82 млрд руб. к 2035 г.

На стимулирование спроса в автопроме и программы обновления автопарка Минпромторг планирует в 2023-2035 гг. направить 500-600 млрд руб. Для сравнения в проекте стратегии указано, что в 2016-2021 гг. объем господдержки автопрома составил в общей сложности 387 млрд руб. В эту сумму включались льготное автокредитование и лизинг, стимулирование спроса на газомоторную технику и электрический транспорт, госзаказы на автотехнику.

На господдержку экспорта продукции автопрома из РФ в стратегии также предусмотрено 500-600 млрд руб. на период 2023-2035 гг.

Одним из ключевых барьеров для развития экспорта российских автопроизводителей названы "неблагоприятные таможенные режимы, установленные для ввоза автомобилей и машинокомплектов в ключевых перспективных странах, где величина ввозной таможенной пошлины может доходить до 50%".

Для стимулирования экспортных поставок предполагается обеспечить создание зон свободной торговли с основными перспективными внешними рынками, софинансировать проекты российских автопроизводителей по созданию производств полного цикла на территориях Турции, Вьетнама, Египта, Саудовской Аравии, Бразилии.

Среди прочего предлагается улучшать железнодорожное сообщение с портами в РФ и прямое морское сообщение между российскими портами и портами "дружественных" стран в регионах экспорта. Также предлагается создать программу развития портовой инфраструктуры и собственного торгового флота с целью расширения сообщения со странами Юго-Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки для дальнейшей организации логистических хабов.

Кроме того, авторы стратегии указывают на необходимость создать и запустить независимую от SWIFT систему взаиморасчетов, назначив на межправительственном уровне уполномоченные банки для проведения платежей с "дружественными" странами.

По замыслу авторов стратегии-2035, конкурентоспособность российской автомобильной промышленности и возможности экспорта технологий на глобальном уровне могут быть обеспечены за счет создания производств электрических и гибридных автомобилей, в частности, автомобилей на водородных топливных элементах и автономных автомобилей.

"Планируется появление линейки высоколокализованных электрических автомобилей со значительными темпами роста продаж (65-70% в год с достижением доли электротранспортных средств в размере 15% от совокупного объема автомобильного рынка в натуральном выражении к 2030 году), создание новых производств компонентов и материалов для электрического и гибридного транспорта с наращиваем их экспорта, включая тяговые батареи, ячейки к ним, катодные и анодные материалы, другие компоненты и материалы", - говорится в материалах стратегии.

Согласно проекту стратегии, доля высоколокализованных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в РФ к 2035 г. должна составлять 60-70%, высоколокализованных электромобилей - 25-35%. Оставшаяся часть спроса может быть удовлетворена за счет импорта.