Обязательные требования к бизнесу пересмотрят к началу осени

18 августа. FINMARKET.RU - Федеральным ведомствам предстоит к 1 сентября заново проанализировать влияние обязательных требований на, оценив социально-экономические последствия их введения и возможные издержки предпринимателей.

В случае негативных оценок введение таких требований предлагается отменить или перенести, пишет "Коммерсант"

Поручение о новом пересмотре ведомствам отдал курирующий реформу контрольно-надзорной деятельности вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко - они должны сформировать перечни требований, которые должны были вступить в срок с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Формально причиной нового пересмотра требований стало поручение президента после обращения уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"В условиях адаптации бизнеса к новым экономическим условиям, характеризующимся в первую очередь временным ограничением доступа к ресурсной и компонентной базе, создание для бизнеса дополнительных издержек нежелательно", - комментирует предложение бизнес-омбудсмена помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин в письме Владимиру Путину. В свою очередь, Титов объясняет, что предлагал установить мораторий на новые обязательные, которые влекут за собой новые издержки бизнеса, на 2023-2024 годы. "По умолчанию ожидается, что если эффект для бизнеса от них (обязательных требований) будет, мягко говоря, "не нулевой", то такие требования должны быть отложены или отменены",- добавляет он.