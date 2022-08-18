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18 августа 2022 года 11:07
Обязательные требования к бизнесу пересмотрят к началу осени
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Владимир Гердо/ТАСС
18 августа. FINMARKET.RU - Федеральным ведомствам предстоит к 1 сентября заново проанализировать влияние обязательных требований на бизнес, оценив социально-экономические последствия их введения и возможные издержки предпринимателей. В случае негативных оценок введение таких требований предлагается отменить или перенести, пишет"Коммерсант". Поручение о новом пересмотре ведомствам отдал курирующий реформу контрольно-надзорной деятельности вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко - они должны сформировать перечни требований, которые должны были вступить в срок с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года. Формально причиной нового пересмотра требований стало поручение президента после обращения уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. "В условиях адаптации бизнеса к новым экономическим условиям, характеризующимся в первую очередь временным ограничением доступа к ресурсной и компонентной базе, создание для бизнеса дополнительных издержек нежелательно", - комментирует предложение бизнес-омбудсмена помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин в письме Владимиру Путину. В свою очередь, Титов объясняет, что предлагал установить мораторий на новые обязательные требования, которые влекут за собой новые издержки бизнеса, на 2023-2024 годы. "По умолчанию ожидается, что если эффект для бизнеса от них (обязательных требований) будет, мягко говоря, "не нулевой", то такие требования должны быть отложены или отменены",- добавляет он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, бизнес, требования, пересмотр
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Istina 18.08.2022
Когда я адаптируюсь к различным послаблениям бизнеса, установленным номенклатурой власти, то не могу принять, но обязана исполнить - я, гражданин Российской Федерации, обязана платить, а юридическое лицо в бизнесе, с длящимися послаблениями- отменами, мне ничего не обязано, не должно, руководитель юридического лица, осуществляющий деятельность по управлению юридическим лицом, системно не обязан и не должен. И, контроля с надзором нет, и абсолютная вседозволенность исполнителя, контроля, надзора.
Istina 18.08.2022
Помните, Регуляторную гильотину объявили, затем отмены и послабления, следом вновь отмены, послабления, льготы. А гражданам Российской Федерации, что? Измените Конституцию РФ, ГК РФ, иные нормативные и правовые документы, разных действий, установите приоритет юридических лиц, работающих в бизнесе над гражданами, отмените равенство гражданских отношений, в том числе жилищных, и, будет вам основание для текущих неправомерных действий. А пока - создавайте условия для соблюдения равенства отношений, прямо установленных законом.
Istina 18.08.2022
"проанализировать влияние обязательных требований на бизнес"... как можно анализировать то, чего нет? Правительство РФ должно оценивать социально-экономические последствия для граждан в связи с отсутствием (отменой) обязательных требований к юридическим лицам, осуществляющим деятельность в разных сферах бизнеса. Давно пора представить гражданам оценку потерь и ущерба в связи с отсутствием (отменой) требований, в том числе обязательных к юридическим лицам бизнеса. Правительству РФ следует оценить издержки граждан Российской Федерации, вместо "возможные издержки предпринимателей".
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