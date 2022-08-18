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18 августа 2022 года 10:25

В расчет инфляции могут включить расходы на жилье

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IMAGO/ТАСС
IMAGO/ТАСС
18 августа. FINMARKET.RU - В расчет индекса потребительских цен (ИПЦ) могут включить стоимость жилищных услуг, таких как страховка и ремонт. Тендер на проведение соответствующего исследования на сайте госзакупок разместил Росстат, пишут "Известия". Исполнителем стал РЭУ им. Г.В. Плеханова. Стоимость контракта - 2,7 млн руб.

Согласно тендерной документации, РЭУ должен изучить международный опыт применения в расчете инфляции стоимости жилищных услуг и структуру российского рынка жилья, а также описать алгоритм формирования ИПЦ с учетом стоимости жилищных услуг, произвести экспериментальные расчеты инфляции с учетом нового показателя и другое. Работы необходимо провести до 16 ноября 2022 года.

В Росстате "Известиям" подтвердили, что служба проводит НИР по теме "Разработка подходов к учету в ИПЦ стоимости жилищных услуг, производимых владельцами жилых помещений для собственного потребления". "Это позволит оценить своевременность и актуальность включения в расчет ИПЦ стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости ее владельцами. Речь идет о так называемой вмененной ренте", - заявили в Росстате.

В состав вмененной ренты входят, например, страховка жилья, ремонт и другие услуги, связанные с содержанием квартиры. На их стоимость может влиять множество факторов - от цен на стройматериалы и работу специалистов до размера квартиры и ее стоимости.

По результатам исследования будет рассмотрена возможность учета в инфляции так называемой вмененной арендной платы в 2023-2024 годах, добавили в службе.

По словам ведущего научного сотрудника Центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Образцовой, включение в расчет индекса потребительских цен жилищных услуг, производимых владельцами жилых помещений для собственного потребления, сделает официальный показатель инфляции более адекватным реальному положению дел в экономике.

Опрошенные "Известиями" эксперты указали, что за счет включения в ИПЦ нового показателя общий темп роста цен может сократиться.

Траты на жилье в том или ином виде входят в расчет индекса потребительских цен во многих странах: Германии, Дании, Израиле, Мексике, Нидерландах, Норвегии, США, Швейцарии, Японии и др.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  инфляция,  расчет,  жилуслуги

 
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