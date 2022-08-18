Ритейлеры просят легализовать параллельный импорт алкоголя

18 августа. FINMARKET.RU - Угроза дефицита некоторых категорий крепких напитков и шампанского перед новогодним сезоном из-за ухода из РФ ряда глобальных алкогольных компаний беспокоит торговые сети. На этом фоне Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила правительство РФ разрешить параллельныйряда брендов.

Как пишет "Коммерсант" , просьба включить ряд алкогольных брендов в перечень разрешенных к параллельному импорту содержится в письме председателя правления АКОРТ (включает X5 Group, "Магнит", "Ленту", Auchan и др.) Игоря Караваева к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

В письме отмечается, что основные дистрибуторы алкоголя уже работают на остатках, их ассортимент активно сокращается, а новых поставок нет.

По итогам 1-го полугодия ввоз всех крепких напитков в РФ сократился почти на 35% - до 32,65 млн л, а виски - почти на 50% - до 11,8 млн л.

Как отмечает Караваев, приостановившие поставки в РФ компании обеспечивали 66% импорта виски, 63% поставок рома, 82% коньяка и 100% игристых вин региона Шампань. Заместить эти позиции российскими для полного обеспечения спроса в новогодний сезон проблематично из-за нехватки технологий, позволяющих быстро наладить производство в достаточных объемах, и сложностей с доставкой сырья, поясняет он.

По мнению Караваева, параллельный импорт позволит сохранить ассортимент, повысит уровень собираемости налогов и акцизов, а также сможет предотвратить рост доли нелегальной продукции.

АКОРТ предлагает разрешить параллельный импорт, в частности, шампанского Moet и Veuve Clicqout, на которые, по данным ассоциации, приходится 95% продаж в категории. Также АКОРТ просит разрешить ввозить по такой схеме Finlandia, Baileys, Jonnie Walker, Jack Daniel`s, Hennessy, Bell's, William Lawson's, Dewar's, Olmeca, Jagermeister, Captain Morgan и др. Параллельный импорт предлагается легализовать и для пивных брендов Boddingtons, Heineken, Miller, Carlsberg, Guinness, Grimbergen, Budweiser, которые, сказано в письме, имели высокую долю в обороте импортного пива.