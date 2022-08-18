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Ассоциация компаний розничной торговли просит включить алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта
18 августа 2022 года 09:53
Ритейлеры просят легализовать параллельный импорт алкоголя
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Сергей Бобылев/ТАСС
18 августа. FINMARKET.RU - Угроза дефицита некоторых категорий крепких напитков и шампанского перед новогодним сезоном из-за ухода из РФ ряда глобальных алкогольных компаний беспокоит торговые сети. На этом фоне Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила правительство РФ разрешить параллельный импорт ряда брендов. Как пишет "Коммерсант", просьба включить ряд алкогольных брендов в перечень разрешенных к параллельному импорту содержится в письме председателя правления АКОРТ (включает X5 Group, "Магнит", "Ленту", Auchan и др.) Игоря Караваева к вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В письме отмечается, что основные дистрибуторы алкоголя уже работают на остатках, их ассортимент активно сокращается, а новых поставок нет. По итогам 1-го полугодия ввоз всех крепких напитков в РФ сократился почти на 35% - до 32,65 млн л, а виски - почти на 50% - до 11,8 млн л. Как отмечает Караваев, приостановившие поставки в РФ компании обеспечивали 66% импорта виски, 63% поставок рома, 82% коньяка и 100% игристых вин региона Шампань. Заместить эти позиции российскими для полного обеспечения спроса в новогодний сезон проблематично из-за нехватки технологий, позволяющих быстро наладить производство в достаточных объемах, и сложностей с доставкой сырья, поясняет он. По мнению Караваева, параллельный импорт позволит сохранить ассортимент, повысит уровень собираемости налогов и акцизов, а также сможет предотвратить рост доли нелегальной продукции. АКОРТ предлагает разрешить параллельный импорт, в частности, шампанского Moet и Veuve Clicqout, на которые, по данным ассоциации, приходится 95% продаж в категории. Также АКОРТ просит разрешить ввозить по такой схеме Finlandia, Baileys, Jonnie Walker, Jack Daniel`s, Hennessy, Bell's, William Lawson's, Dewar's, Olmeca, Jagermeister, Captain Morgan и др. Параллельный импорт предлагается легализовать и для пивных брендов Boddingtons, Heineken, Miller, Carlsberg, Guinness, Grimbergen, Budweiser, которые, сказано в письме, имели высокую долю в обороте импортного пива.
Опубликовано Финмаркет
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