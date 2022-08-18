Элитное жилье найдет своих покупателей

18 августа. FINMARKET.RU - В России число покупателей элитной недвижимости может увеличиться, считает директор по развитию бизнеса департамента городской недвижимости Knight Frank Russia Игорь Егоров. Несмотря на то, что сегодня появляются опасения о перспективах развития сегмента высокобюджетного жилья, говорить о значительном снижении девелоперской активности, по мнению эксперта, было бы необъективно.

Так, в частности, на рынке не наблюдаются факторы, указывающие на коллапс в отрасли, хотя спрос и снизился на 40%, пишут "Ведомости"

Но текущее снижение спроса частично обусловлено ограниченным объемом предложения в сегменте: многие потенциальныепребывают в ожидании новых проектов по привлекательным ценам. Пополнение предложения может поддержать спрос на приемлемом уровне во второй половине года.

Как отмечает Егоров, элитное жилье всегда найдет своих покупателей. Это могут быть владельцы среднего и крупного бизнеса, топ-менеджеры частного и государственного секторов, их близкие и родственники. Более того, на фоне ухода многих иностранных компаний с российского рынка можно прогнозировать развитие локальных игроков и появление новых, что может привести к увеличению количества предпринимателей. Таким образом, капитал будет оставаться внутри страны и число покупателей элитной недвижимости может даже увеличиться.

Сегодня покупка россиянами недвижимости за рубежом либо не представляется возможной, либо потеряла свою актуальность. Поэтому часть средств покупателей, скорее всего, вернется на российский рынок, считает эксперт.