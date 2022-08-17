Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июль 2022 года.

Тройка лидеров рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа в июле 2022 года осталась неизменной, при этом количество упоминаний и показатели заметности и охвата значительно снизились у всех трех банков по сравнению с июнем.

Первое место c результатом 49 297 упоминаний (61 319 в июне) сохранил за собой Сбербанк. Вторую позицию занял ВТБ - 23 635 упоминаний (30 603 в июне), за ним, как и в прошлом месяце, следует ФК "Открытие" - 11 897 упоминаний (14 217 в июне).

На лидирующих позициях в рейтинге заметности в июле остались те же. На первом месте - Сбер (7 млн), на втором - ВТБ (3 млн), на третьем - "Открытие" (1,8 млн). Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 32% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 38% по сравнению с июнем, заметность "Открытия" уменьшилась на 24%.

В рейтинге по охвату аудитории Сбер по-прежнему сохраняет первую строку с результатом 203,8 млн (296,9 млн в июне). На второй позиции - ВТБ с результатом 153,8 млн, показатель охватов упал на 43% (270,7 млн в предыдущем месяце). На третьем месте остался Промсвязьбанк - 134,5 млн (191,9 млн в июне).

В центре внимания СМИ в июле оказалась новость о том, что Банк России сейчас прорабатывает механизм расчета курсов доллара и евро в случае новых санкций и отмены валютных торгов на Московской бирже. Регулятор отметил, что он моделирует различные сценарии с участниками финансового рынка и организациями инфраструктуры, чтобы обеспечить бесперебойность работы финансовой системы.

Наиболее громким инфоповодом в медиаполе Сбербанка стало его решение повысить с 1 августа стоимость уведомлений на 10 руб. В зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 руб. в месяц. Это первое повышение тарифа за 20 лет, говорится в заявлении пресс-службы кредитной организации.

СМИ также широко освещали новость о том, что с 25 июля Сбер снизил ставки по рыночным ипотечным программам на 0,6 п. п. Теперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых. Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке, сообщается на сайте кредитной организации.

Другим заметным событием июля стало открытие Сбером в дагестанском Дербенте крупнейшего в России фонтана с площадками для фейерверков и струями "огонь на воде". Фонтан с девятью чашами на двух ярусах расположился в парке имени Низами Гянджеви. В церемонии открытия приняли участие вице-премьеры России Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр культуры России Ольга Любимова, глава Дагестана Сергей Меликов, сенатор от Республики Дагестан Сулейман Керимов и глава банка Герман Греф. Реконструкция парка им. Низами Гянджеви также реализована при финансовом участии Сбера.

На лидирующее положение ВТБ в рейтинге упоминаний существенно повлияли сообщения СМИ о выдаче банком в июне более 14 тыс. ипотечных кредитов на 76,6 млрд руб., что лучше показателя мая почти на 60%. При этом до прошлогоднего уровня спрос на покупку жилья пока не восстановился, говорится в сообщении пресс-службы кредитного учреждения.

Большой резонанс в СМИ получило сообщение пресс-службы ВТБ о том, что российские банки в июне выдали более 52 млрд рублей автокредитов, что на 45% больше показателя мая. При этом объем выдач автокредитов в ВТБ составил более 6,2 млрд рублей, это на 60% больше майского результата. Размер среднего чека практически не изменился и составил 1,2 млн рублей, уточнили в банке.

Заметной темой стало анонсирование банком ВТБ снижения с 25 июля ставки по рыночной ипотеке на 0,6 п.п., до 9,9%. По потребкредитам в ближайшее время планируется снизить ставки на 0,5 п. п., до 5,4%, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. В банке указали, что заемщики, получившие одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, смогут переоформить их на более выгодных условиях.

Главным информационным событием в медиаполе банка "Открытие" стало улучшение с 26 июля условий по классическим ипотечным программам: ставки сократятся на 0,6 процентных пункта. Новая минимальная ставка - 9.39% годовых действует на покупку квартир как на первичном, так и на вторичном рынке. Об этом говорится в сообщении банка.

Большое внимание СМИ было уделено заявлению главы банка "Открытие" Михаила Задорнова о том, что чистая прибыль кредитной организации по РСБУ в I полугодии текущего года сократилась в 9,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,7 миллиарда рублей. "По итогам шести месяцев 2022 года банк "Открытие" заработал 5,7 миллиарда рублей чистой прибыли, повысил показатели ликвидности и достаточности капитала", - сказал Задорнов. При этом чистая прибыль банка по РСБУ в первом полугодии 2021 года составила 53,5 миллиарда рублей.

Еще одним популярным инфоповодом о банке "Открытие" стала новость об обеспечении совместно с крупнейшим российским телеком-оператором услугами связи Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское". Теперь посетителям памятных пушкинских мест доступны современные телеком-услуги на скорости до 100 Мбит/с.

Самым значимым событием в медиаполе Промсвязьбанка стала новость со ссылкой на Reuters о том, что Евросоюз намерен разморозить средства нескольких российских банков для проведения сделок по торговле продовольствием и удобрениями. Эти меры затронут в том числе Промсвязьбанк. Тиражируемым новостным поводом о Промсвязьбанке в июле стало начало комплексного обслуживания кредитным учреждением населения Херсонской и Запорожской областей. Об этом в ходе рабочей встречи с главами ВГА регионов Владимиром Сальдо и Евгением Балицким заявил глава банка Петр Фрадков.

Промсвязьбанк также активно упоминался в связи с подключением к введенному 1 июля 2022 года в четырех субъектах РФ (Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татарстан) новому специальному налоговому режиму "Автоматизированная упрощенная система налогообложения".

Название Упоминания в СМИ, июль Упоминания в СМИ, июнь Изменение, % 1 Сбербанк 49 297 61 319 -20 2 ВТБ 23 635 30 603 -23 3 ФК Открытие 11 897 14 217 -16 4 Газпромбанк 8 628 10 427 -17 5 Россельхозбанк 7 459 11 569 -36 6 Тинькофф Банк 7 225 10 815 -33 7 Промсвязьбанк 7 097 9 964 -29 8 Альфа-Банк 6 603 7 650 -14 9 Совкомбанк 4 023 4 692 180,5 10 Росбанк 3 718 4 102 -9 11 Московский Кредитный Банк 3 182 6 956 -54 12 МТС Банк 3 019 2 769 9 13 Банк УРАЛСИБ 2 399 3 424 -30 14 Райффайзенбанк 2 377 3 492 -32 15 Банк ДОМ.РФ 2 331 2 667 -13 16 Банк ЗЕНИТ 2 207 1 858 19 17 Новикомбанк 2 046 1 936 6 18 Почта Банк 1 892 1 726 10 19 ХКФ Банк 1 410 1 324 6 20 РНКБ Банк 1 287 1 819 -29 21 Ак Барс Банк 1 198 1 066 12 22 Банк Санкт-Петербург 1 157 1 330 -13 23 Росгосстрах Банк 1 033 1 207 -14 24 УБРиР 990 683 45 25 Ренессанс Кредит 947 718 32 26 Банк Русский Стандарт 926 784 18 27 Экспобанк 876 294 198 28 Абсолют Банк 819 1 003 -18 29 Банк Синара 764 474 61 30 Банк ТРАСТ 737 885 -17 31 ЮниКредит Банк 714 478 49 32 Банк Левобережный 706 830 -15 33 Азиатско-Тихоокеанский Банк 638 727 -12 34 МСП Банк 616 914 -33 35 КБ "Центр-инвест" 530 501 6 36 Ситибанк 523 805 -35 37 АБ "Россия" 514 1 132 -55 38 ТКБ Банк 486 313 55 39 ВБРР 416 264 58 40 Челиндбанк 396 132 200 41 ОТП Банк 388 286 36 42 "Локо-Банк" 384 220 75 43 СМП Банк" 383 402 -6 44 Примсоцбанк 368 476 -23 45 Креди Агриколь КИБ 367 31 1084 46 Банк "Кубань Кредит" 349 219 59 47 МИнБанк 329 658 -50 48 Генбанк 309 289 7 49 Алмазэргиэнбанк 275 640 -57 50 ББР Банк 262 109 140

Название Индекс заметности, июль Индекс заметности, июнь Изменение, % 1 Сбербанк 7 054 430 10 351 421 -32 2 ВТБ 3 048 352 4 890 080 -38 3 ФК "Открытие" 1 819 296 2 383 235 -24 4 Газпромбанк 949 377 1 118 160 -15 5 Россельхозбанк 842 827 1 594 898 -47 6 Промсвязьбанк 826 515 2 028 637 -59 7 Тинькофф Банк 793 052 1 506 408 -47 8 Альфа-Банк 740 108 742 192 0 9 Совкомбанк 412 891 509 507 -19 10 Росбанк 398 277 559 969 -29 11 Банк УРАЛСИБ 379 586 510 236 -26 12 Банк ДОМ.РФ 356 009 419 075 -15 13 Райффайзенбанк 303 821 287 136 6 14 МТС Банк 250 098 196 983 27 15 РНКБ Банк 229 476 392 372 -42 16 Московский Кредитный Банк 229 084 913 386 -75 17 Экспобанк 228 043 58 832 288 18 Банк ТРАСТ 199 777 270 277 -26 19 Банк Санкт-Петербург 191 479 206 052 -7 20 Росгосстрах Банк 164 596 216 357 -24 21 Ак Барс Банк 158 435 129 465 22 22 ЮниКредит Банк 138 007 38 512 258 23 ХКФ Банк 131 889 182 724 -28 24 Почта Банк 128 185 127 884 0 25 Банк Русский Стандарт 110 078 91 261 21 26 Новикомбанк 106 266 137 921 -23 27 Банк ЗЕНИТ 104 595 96 475 8 28 МСП Банк 99 426 170 901 -42 29 Ситибанк 96 431 89 488 8 30 УБРиР 82 851 70 919 17 31 КБ "Центр-инвест" 71 798 114 704 -37 32 ТКБ Банк 64 936 43 895 48 33 Банк Синара 60 088 52 003 16 34 Абсолют Банк 59 263 81 511 -27 35 Азиатско-Тихоокеанский Банк 55 931 97 169 -42 36 Ренессанс Кредит 45 684 63 691 -28 37 Челиндбанк 44 383 34 476 29 38 МИнБанк 36 862 114 227 -68 39 АБ "Россия" 34 277 129 526 -74 40 СМП Банк 28 392 62 406 -55 41 Банк "Кубань Кредит" 23 714 25 324 -6 42 Креди Агриколь КИБ 23 375 4 324 441 43 Примсоцбанк 21 620 31 458 -31 44 СЭБ Банк 19 952 3 980 401 45 "Локо-Банк" 19 566 10 129 93 46 ВБРР 17 820 12 686 40 47 Юнистрим 16 039 7 695 108 48 СДМ-Банк 15 976 5 201 207 49 Банк Левобережный 15 297 26 777 -43 50 Алмазэргиэнбанк 13 608 28 378 -52

Название Охват аудитории, июль Охват аудитории, июнь Изменение, % 1 Сбербанк 203 801 480 296 879 651 -31 2 ВТБ 153 759 034 270 704 802 -43 3 Промсвязьбанк 134 485 296 191 985 263 -30 4 Газпромбанк 117 438 011 144 315 709 -19 5 Тинькофф Банк 105 907 041 151 498 208 -30 6 Совкомбанк 102 030 898 114 874 546 -11 7 ФК "Открытие" 99 359 547 150 898 229 -34 8 Альфа-Банк 91 560 791 138 768 158 -34 9 Новикомбанк 76 885 679 65 552 674 17 10 Райффайзенбанк 67 171 610 116 062 012 -42 11 Росбанк 63 535 761 119 248 227 -47 12 Россельхозбанк 62 200 769 141 265 589 -56 13 Московский Кредитный Банк 61 450 275 125 998 583 -51 14 Почта банк 54 864 810 48 490 224 13 15 Креди Агриколь КИБ 53 564 593 294 576 18084 16 МТС Банк 52 930 204 52 027 249 2 17 Банк ДОМ.РФ 50 263 330 65 805 535 -24 18 ЮниКредит Банк 45 056 522 29 174 291 54 19 Банк УРАЛСИБ 41 739 508 79 211 377 -47 20 Экспобанк 41 480 913 25 565 511 62 21 ХКФ Банк 39 764 400 56 888 450 -30 22 Ак Барс Банк 38 531 271 23 544 642 64 23 Абсолют Банк 37 326 095 47 900 947 -22 24 Ситибанк 35 349 903 57 511 476 -39 25 Банк Санкт-Петербург 35 049 335 26 492 026 32 26 УБРиР 33 724 687 34 220 223 -1 27 Ренессанс Кредит 33 360 733 24 491 166 36 28 РНКБ Банк 33 122 384 55 298 219 -40 29 Банк ЗЕНИТ 31 551 592 34 025 430 -7 30 Банк Русский Стандарт 30 048 153 54 165 596 -45 31 ТКБ Банк 27 466 914 24 776 847 -52 32 Банк ТРАСТ 27 182 666 57 193 864 -52 33 Росгосстрах Банк 24 704 314 -22 34 Банк Синара 24 566 353 22 506 006 9 35 МИнБанк 22 640 161 56 582 985 -60 36 АБ "Россия" 18 027 623 88 479 063 -80 37 Азиатско-Тихоокеанский Банк 17 531 814 20 950 549 -16 38 МБ Банк 16 506 078 8 738 360 89 39 МСП Банк 16 467 541 60 262 521 -73 40 Deutsche Bank 13 590 529 1 419 914 857 41 Банк Авангард 10 736 625 11 126 764 -4 42 Bank of China 9 197 196 6 444 334 43 43 СМП Банк 8 782 045 33 752 479 -74 44 ВБРР 7 564 246 3 382 997 124 45 ББР Банк 6 683 570 2 601 855 157 46 Примсоцбанк 6 411 317 4 952 056 29 47 Киви Банк 6 227 385 520 265 1074 48 Инвестторгбанк 6 124 256 15 779 062 -61 49 "Локо-Банк" 5 850 381 3 259 480 79 50 Росэксимбанк 5 818 308 8 546 300 -32

1. Российские банки объявили об улучшении условий по кредитным продуктам и ипотеке после снижения 22 июля ключевой ставки до 8%;

2. Сбербанк и ВТБ с 1 августа повысят стоимость уведомлений об операциях для ряда клиентов;

3. По прогнозам ВТБ, во II полугодии 2022 г. российские банки могут выдать по ипотеке 2.7 трлн руб., что в 1.5 раза превысит результат января-июня. В результате объем продаж жилищных кредитов в 2022 г. превысит 4.5 трлн руб.;

4. Сбер 21 июля сообщил о возобновлении работы всех электронных сервисов банка после непродолжительного сбоя;

5. ВТБ в июне зафиксировал рост выдачи ипотеки на 60%;

6. ЕС внесет поправки в санкции в отношении РФ, чтобы разрешить частично разморозить средства подсанкционных российских банков для облегчения торговли продовольствием и удобрениями;

7. Сбер построил в обновленном парке древнего Дербента крупнейший в России фонтан и помог реконструировать исторический парк;

8. Российские банки в июне выдали более 52 млрд рублей автокредитов, что на 45% больше показателя мая. Такую оценку приводит банк ВТБ;

9. Президент РФ Владимир Путин по итогам ПМЭФ-2022 поручил кабмину и ЦБ до 1 сентября обеспечить запуск промышленной ипотеки под 5% на готовые площадки. Кроме того, глава государства поручил правительству до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7%;

10. Банк России сейчас прорабатывает механизм расчета курсов доллара и евро в случае новых санкций и отмены валютных торгов на Московской бирже. Регулятор отметил, что он моделирует различные сценарии с участниками финансового рынка и организациями инфраструктуры, чтобы обеспечить бесперебойность работы финансовой системы.

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- среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

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