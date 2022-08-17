Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июль 2022 года.
Тройка лидеров рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа в июле 2022 года осталась неизменной, при этом количество упоминаний и показатели заметности и охвата значительно снизились у всех трех банков по сравнению с июнем.
Первое место c результатом 49 297 упоминаний (61 319 в июне) сохранил за собой Сбербанк. Вторую позицию занял ВТБ - 23 635 упоминаний (30 603 в июне), за ним, как и в прошлом месяце, следует ФК "Открытие" - 11 897 упоминаний (14 217 в июне).
На лидирующих позициях в рейтинге заметности в июле остались те же банки
. На первом месте - Сбер (7 млн), на втором - ВТБ (3 млн), на третьем - "Открытие" (1,8 млн). Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 32% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 38% по сравнению с июнем, заметность "Открытия" уменьшилась на 24%.
В рейтинге по охвату аудитории Сбер по-прежнему сохраняет первую строку с результатом 203,8 млн (296,9 млн в июне). На второй позиции - ВТБ с результатом 153,8 млн, показатель охватов упал на 43% (270,7 млн в предыдущем месяце). На третьем месте остался Промсвязьбанк - 134,5 млн (191,9 млн в июне).
В центре внимания СМИ в июле оказалась новость о том, что Банк России сейчас прорабатывает механизм расчета курсов доллара и евро в случае новых санкций и отмены валютных торгов на Московской бирже. Регулятор отметил, что он моделирует различные сценарии с участниками финансового рынка и организациями инфраструктуры, чтобы обеспечить бесперебойность работы финансовой системы.
Наиболее громким инфоповодом в медиаполе Сбербанка стало его решение повысить с 1 августа стоимость уведомлений на 10 руб. В зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 руб. в месяц. Это первое повышение тарифа за 20 лет, говорится в заявлении пресс-службы кредитной организации.
СМИ также широко освещали новость о том, что с 25 июля Сбер снизил ставки по рыночным ипотечным программам на 0,6 п. п. Теперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых. Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке, сообщается на сайте кредитной организации.
Другим заметным событием июля стало открытие Сбером в дагестанском Дербенте крупнейшего в России фонтана с площадками для фейерверков и струями "огонь на воде". Фонтан с девятью чашами на двух ярусах расположился в парке имени Низами Гянджеви. В церемонии открытия приняли участие вице-премьеры России Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр культуры России Ольга Любимова, глава Дагестана Сергей Меликов, сенатор от Республики Дагестан Сулейман Керимов и глава банка Герман Греф. Реконструкция парка им. Низами Гянджеви также реализована при финансовом участии Сбера.
На лидирующее положение ВТБ в рейтинге упоминаний существенно повлияли сообщения СМИ о выдаче банком в июне более 14 тыс. ипотечных кредитов на 76,6 млрд руб., что лучше показателя мая почти на 60%. При этом до прошлогоднего уровня спрос на покупку жилья пока не восстановился, говорится в сообщении пресс-службы кредитного учреждения.
Большой резонанс в СМИ получило сообщение пресс-службы ВТБ о том, что российские банки в июне выдали более 52 млрд рублей автокредитов, что на 45% больше показателя мая. При этом объем выдач автокредитов в ВТБ составил более 6,2 млрд рублей, это на 60% больше майского результата. Размер среднего чека практически не изменился и составил 1,2 млн рублей, уточнили в банке.
Заметной темой стало анонсирование банком ВТБ снижения с 25 июля ставки по рыночной ипотеке на 0,6 п.п., до 9,9%. По потребкредитам в ближайшее время планируется снизить ставки на 0,5 п. п., до 5,4%, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. В банке указали, что заемщики, получившие одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, смогут переоформить их на более выгодных условиях.
Главным информационным событием в медиаполе банка "Открытие" стало улучшение с 26 июля условий по классическим ипотечным программам: ставки сократятся на 0,6 процентных пункта. Новая минимальная ставка - 9.39% годовых действует на покупку квартир как на первичном, так и на вторичном рынке. Об этом говорится в сообщении банка.
Большое внимание СМИ было уделено заявлению главы банка "Открытие" Михаила Задорнова о том, что чистая прибыль кредитной организации по РСБУ в I полугодии текущего года сократилась в 9,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,7 миллиарда рублей. "По итогам шести месяцев 2022 года банк "Открытие" заработал 5,7 миллиарда рублей чистой прибыли, повысил показатели ликвидности и достаточности капитала", - сказал Задорнов. При этом чистая прибыль банка по РСБУ в первом полугодии 2021 года составила 53,5 миллиарда рублей.
Еще одним популярным инфоповодом о банке "Открытие" стала новость об обеспечении совместно с крупнейшим российским телеком-оператором услугами связи Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское". Теперь посетителям памятных пушкинских мест доступны современные телеком-услуги на скорости до 100 Мбит/с.
Самым значимым событием в медиаполе Промсвязьбанка стала новость со ссылкой на Reuters о том, что Евросоюз намерен разморозить средства нескольких российских банков для проведения сделок по торговле продовольствием и удобрениями. Эти меры затронут в том числе Промсвязьбанк.
Тиражируемым новостным поводом о Промсвязьбанке в июле стало начало комплексного обслуживания кредитным учреждением населения Херсонской и Запорожской областей. Об этом в ходе рабочей встречи с главами ВГА регионов Владимиром Сальдо и Евгением Балицким заявил глава банка Петр Фрадков.
Промсвязьбанк также активно упоминался в связи с подключением к введенному 1 июля 2022 года в четырех субъектах РФ (Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татарстан) новому специальному налоговому режиму "Автоматизированная упрощенная система налогообложения".
|
|Название
|Упоминания в СМИ, июль
|Упоминания в СМИ, июнь
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|49 297
|61 319
|-20
|2
|ВТБ
|23 635
|30 603
|-23
|3
|ФК Открытие
|11 897
|14 217
|-16
|4
|Газпромбанк
|8 628
|10 427
|-17
|5
|Россельхозбанк
|7 459
|11 569
|-36
|6
|Тинькофф Банк
|7 225
|10 815
|-33
|7
|Промсвязьбанк
|7 097
|9 964
|-29
|8
|Альфа-Банк
|6 603
|7 650
|-14
|9
|Совкомбанк
|4 023
|4 692
|180,5
|10
|Росбанк
|3 718
|4 102
|-9
|11
|Московский Кредитный Банк
|3 182
|6 956
|-54
|12
|МТС Банк
|3 019
|2 769
|9
|13
|Банк УРАЛСИБ
|2 399
|3 424
|-30
|14
|Райффайзенбанк
|2 377
|3 492
|-32
|15
|Банк ДОМ.РФ
|2 331
|2 667
|-13
|16
|Банк ЗЕНИТ
|2 207
|1 858
|19
|17
|Новикомбанк
|2 046
|1 936
|6
|18
|Почта Банк
|1 892
|1 726
|10
|19
|ХКФ Банк
|1 410
|1 324
|6
|20
|РНКБ Банк
|1 287
|1 819
|-29
|21
|Ак Барс Банк
|1 198
|1 066
|12
|22
|Банк Санкт-Петербург
|1 157
|1 330
|-13
|23
|Росгосстрах Банк
|1 033
|1 207
|-14
|24
|УБРиР
|990
|683
|45
|25
|Ренессанс Кредит
|947
|718
|32
|26
|Банк Русский Стандарт
|926
|784
|18
|27
|Экспобанк
|876
|294
|198
|28
|Абсолют Банк
|819
|1 003
|-18
|29
|Банк Синара
|764
|474
|61
|30
|Банк ТРАСТ
|737
|885
|-17
|31
|ЮниКредит Банк
|714
|478
|49
|32
|Банк Левобережный
|706
|830
|-15
|33
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|638
|727
|-12
|34
|МСП Банк
|616
|914
|-33
|35
|КБ "Центр-инвест"
|530
|501
|6
|36
|Ситибанк
|523
|805
|-35
|37
|АБ "Россия"
|514
|1 132
|-55
|38
|ТКБ Банк
|486
|313
|55
|39
|ВБРР
|416
|264
|58
|40
|Челиндбанк
|396
|132
|200
|41
|ОТП Банк
|388
|286
|36
|42
|"Локо-Банк"
|384
|220
|75
|43
|СМП Банк"
|383
|402
|-6
|44
|Примсоцбанк
|368
|476
|-23
|45
|Креди Агриколь КИБ
|367
|31
|1084
|46
|Банк "Кубань Кредит"
|349
|219
|59
|47
|МИнБанк
|329
|658
|-50
|48
|Генбанк
|309
|289
|7
|49
|Алмазэргиэнбанк
|275
|640
|-57
|50
|ББР Банк
|262
|109
|140
|
|Название
|Индекс заметности, июль
|Индекс заметности, июнь
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|7 054 430
|10 351 421
|-32
|2
|ВТБ
|3 048 352
|4 890 080
|-38
|3
|ФК "Открытие"
|1 819 296
|2 383 235
|-24
|4
|Газпромбанк
|949 377
|1 118 160
|-15
|5
|Россельхозбанк
|842 827
|1 594 898
|-47
|6
|Промсвязьбанк
|826 515
|2 028 637
|-59
|7
|Тинькофф Банк
|793 052
|1 506 408
|-47
|8
|Альфа-Банк
|740 108
|742 192
|0
|9
|Совкомбанк
|412 891
|509 507
|-19
|10
|Росбанк
|398 277
|559 969
|-29
|11
|Банк УРАЛСИБ
|379 586
|510 236
|-26
|12
|Банк ДОМ.РФ
|356 009
|419 075
|-15
|13
|Райффайзенбанк
|303 821
|287 136
|6
|14
|МТС Банк
|250 098
|196 983
|27
|15
|РНКБ Банк
|229 476
|392 372
|-42
|16
|Московский Кредитный Банк
|229 084
|913 386
|-75
|17
|Экспобанк
|228 043
|58 832
|288
|18
|Банк ТРАСТ
|199 777
|270 277
|-26
|19
|Банк Санкт-Петербург
|191 479
|206 052
|-7
|20
|Росгосстрах Банк
|164 596
|216 357
|-24
|21
|Ак Барс Банк
|158 435
|129 465
|22
|22
|ЮниКредит Банк
|138 007
|38 512
|258
|23
|ХКФ Банк
|131 889
|182 724
|-28
|24
|Почта Банк
|128 185
|127 884
|0
|25
|Банк Русский Стандарт
|110 078
|91 261
|21
|26
|Новикомбанк
|106 266
|137 921
|-23
|27
|Банк ЗЕНИТ
|104 595
|96 475
|8
|28
|МСП Банк
|99 426
|170 901
|-42
|29
|Ситибанк
|96 431
|89 488
|8
|30
|УБРиР
|82 851
|70 919
|17
|31
|КБ "Центр-инвест"
|71 798
|114 704
|-37
|32
|ТКБ Банк
|64 936
|43 895
|48
|33
|Банк Синара
|60 088
|52 003
|16
|34
|Абсолют Банк
|59 263
|81 511
|-27
|35
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|55 931
|97 169
|-42
|36
|Ренессанс Кредит
|45 684
|63 691
|-28
|37
|Челиндбанк
|44 383
|34 476
|29
|38
|МИнБанк
|36 862
|114 227
|-68
|39
|АБ "Россия"
|34 277
|129 526
|-74
|40
|СМП Банк
|28 392
|62 406
|-55
|41
|Банк "Кубань Кредит"
|23 714
|25 324
|-6
|42
|Креди Агриколь КИБ
|23 375
|4 324
|441
|43
|Примсоцбанк
|21 620
|31 458
|-31
|44
|СЭБ Банк
|19 952
|3 980
|401
|45
|"Локо-Банк"
|19 566
|10 129
|93
|46
|ВБРР
|17 820
|12 686
|40
|47
|Юнистрим
|16 039
|7 695
|108
|48
|СДМ-Банк
|15 976
|5 201
|207
|49
|Банк Левобережный
|15 297
|26 777
|-43
|50
|Алмазэргиэнбанк
|13 608
|28 378
|-52
|
|Название
|Охват аудитории, июль
|Охват аудитории, июнь
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|203 801 480
|296 879 651
|-31
|2
|ВТБ
|153 759 034
|270 704 802
|-43
|3
|Промсвязьбанк
|134 485 296
|191 985 263
|-30
|4
|Газпромбанк
|117 438 011
|144 315 709
|-19
|5
|Тинькофф Банк
|105 907 041
|151 498 208
|-30
|6
|Совкомбанк
|102 030 898
|114 874 546
|-11
|7
|ФК "Открытие"
|99 359 547
|150 898 229
|-34
|8
|Альфа-Банк
|91 560 791
|138 768 158
|-34
|9
|Новикомбанк
|76 885 679
|65 552 674
|17
|10
|Райффайзенбанк
|67 171 610
|116 062 012
|-42
|11
|Росбанк
|63 535 761
|119 248 227
|-47
|12
|Россельхозбанк
|62 200 769
|141 265 589
|-56
|13
|Московский Кредитный Банк
|61 450 275
|125 998 583
|-51
|14
|Почта банк
|54 864 810
|48 490 224
|13
|15
|Креди Агриколь КИБ
|53 564 593
|294 576
|18084
|16
|МТС Банк
|52 930 204
|52 027 249
|2
|17
|Банк ДОМ.РФ
|50 263 330
|65 805 535
|-24
|18
|ЮниКредит Банк
|45 056 522
|29 174 291
|54
|19
|Банк УРАЛСИБ
|41 739 508
|79 211 377
|-47
|20
|Экспобанк
|41 480 913
|25 565 511
|62
|21
|ХКФ Банк
|39 764 400
|56 888 450
|-30
|22
|Ак Барс Банк
|38 531 271
|23 544 642
|64
|23
|Абсолют Банк
|37 326 095
|47 900 947
|-22
|24
|Ситибанк
|35 349 903
|57 511 476
|-39
|25
|Банк Санкт-Петербург
|35 049 335
|26 492 026
|32
|26
|УБРиР
|33 724 687
|34 220 223
|-1
|27
|Ренессанс Кредит
|33 360 733
|24 491 166
|36
|28
|РНКБ Банк
|33 122 384
|55 298 219
|-40
|29
|Банк ЗЕНИТ
|31 551 592
|34 025 430
|-7
|30
|Банк Русский Стандарт
|30 048 153
|54 165 596
|-45
|31
|ТКБ Банк
|27 466 914
|24 776 847
|-52
|32
|Банк ТРАСТ
|27 182 666
|57 193 864
|-52
|33
|Росгосстрах Банк
|24 704 314
|
|-22
|34
|Банк Синара
|24 566 353
|22 506 006
|9
|35
|МИнБанк
|22 640 161
|56 582 985
|-60
|36
|АБ "Россия"
|18 027 623
|88 479 063
|-80
|37
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|17 531 814
|20 950 549
|-16
|38
|МБ Банк
|16 506 078
|8 738 360
|89
|39
|МСП Банк
|16 467 541
|60 262 521
|-73
|40
|Deutsche Bank
|13 590 529
|1 419 914
|857
|41
|Банк Авангард
|10 736 625
|11 126 764
|-4
|42
|Bank of China
|9 197 196
|6 444 334
|43
|43
|СМП Банк
|8 782 045
|33 752 479
|-74
|44
|ВБРР
|7 564 246
|3 382 997
|124
|45
|ББР Банк
|6 683 570
|2 601 855
|157
|46
|Примсоцбанк
|6 411 317
|4 952 056
|29
|47
|Киви Банк
|6 227 385
|520 265
|1074
|48
|Инвестторгбанк
|6 124 256
|15 779 062
|-61
|49
|"Локо-Банк"
|5 850 381
|3 259 480
|79
|50
|Росэксимбанк
|5 818 308
|8 546 300
|-32
Главные темы публикаций:
- 1. Российские банки объявили об улучшении условий по кредитным продуктам и ипотеке после снижения 22 июля ключевой ставки до 8%;
- 2. Сбербанк и ВТБ с 1 августа повысят стоимость уведомлений об операциях для ряда клиентов;
- 3. По прогнозам ВТБ, во II полугодии 2022 г. российские банки могут выдать по ипотеке 2.7 трлн руб., что в 1.5 раза превысит результат января-июня. В результате объем продаж жилищных кредитов в 2022 г. превысит 4.5 трлн руб.;
- 4. Сбер 21 июля сообщил о возобновлении работы всех электронных сервисов банка после непродолжительного сбоя;
- 5. ВТБ в июне зафиксировал рост выдачи ипотеки на 60%;
- 6. ЕС внесет поправки в санкции в отношении РФ, чтобы разрешить частично разморозить средства подсанкционных российских банков для облегчения торговли продовольствием и удобрениями;
- 7. Сбер построил в обновленном парке древнего Дербента крупнейший в России фонтан и помог реконструировать исторический парк;
- 8. Российские банки в июне выдали более 52 млрд рублей автокредитов, что на 45% больше показателя мая. Такую оценку приводит банк ВТБ;
- 9. Президент РФ Владимир Путин по итогам ПМЭФ-2022 поручил кабмину и ЦБ до 1 сентября обеспечить запуск промышленной ипотеки под 5% на готовые площадки. Кроме того, глава государства поручил правительству до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7%;
- 10. Банк России сейчас прорабатывает механизм расчета курсов доллара и евро в случае новых санкций и отмены валютных торгов на Московской бирже. Регулятор отметил, что он моделирует различные сценарии с участниками финансового рынка и организациями инфраструктуры, чтобы обеспечить бесперебойность работы финансовой системы.
СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ
- общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.
Индекс заметности
- специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории
- среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
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