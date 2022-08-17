Иркутская область и Хакасия введут дифференцированный тариф на электричество для населения

17 августа. FINMARKET.RU - Иркутская область и Хакасия станут первыми регионами в России, где будет внедрена дифференцированная система оплаты электроэнергии для физлиц (в обиходе схему называли "социальной нормой") в рамках новой методики ФАС, утвержденной в конце июля. Об этом 10 августа на заседании методсовета ФАС сообщили представители регионов, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.будет установлен по принципу "чем больше потребляешь, тем дороже каждый киловатт-час".

Источник в администрации Хакасии уточнил, что новая система тарифов заработает в регионе с 1 января 2023 г. и будет направлена на борьбу с так называемыми серыми (нелегальными) майнерами криптовалют. "Майнеров видно по характеру потребления. Планируем провести анализ, соответствующие расчеты, чтобы изменения в тарифе не отразились на обычных потребителях", - добавил он.

Собеседник, близкий к правительству Иркутской области, также подтвердил, что субъект готов к внедрению дифференцированного тарифа на электроэнергию. Но заработает эта схема, по его словам, "скорее всего, с зимы", после утверждения региональным заксобранием. В пресс-службах правительств регионов на запросы "Ведомостей" не ответили.

Сегодня предельные уровни тарифов на электроэнергию устанавливает ФАС. С 1 июля они повысились в среднем по стране на 5%. В Иркутской области и Хакасиидля населения самое дешевое. В частности, жители Иркутска платят 1,3 руб./кВт ч, жители сельской местности в области - 0,93 руб./кВт ч. Для сравнения: тариф в Москве составляет 6,17 руб./кВт ч в квартирах с газовыми плитами и 5,43 руб./кВт ч - с электроплитами.

Введение нормы потребления электроэнергии обсуждается с начала 2000-х гг. Последняя попытка была предпринята в 2013 г., тогда в отдельных регионах был запущен пилотный эксперимент. Потолок потребления по низкому тарифу был установлен на уровне 50-110 кВт ч в месяц на человека. В Красноярском и Забайкальском крае, Владимирской, Нижегородской, Орловской, Ростовской областях соцнорма применяется и сегодня.

Предполагалось, что с 2014 г. право дифференцировать энерготарифы для населения дадут и другим регионам, но этого не произошло.

В 2021 г. проблему плоских тарифов для населения вновь поднял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев из-за притока в регион майнеров криптовалюты. В письмах президенту Владимиру Путину и премьеру Михаилу Мишустину Кобзев указывал, что лавинообразный незапланированный рост потребления электроэнергии подпольными майнерами в жилом секторе приводит "к существенным нагрузкам на электросети с рисками развития аварий и чрезвычайных ситуаций".

Представитель ФАС уточнил "Ведомостям", что введение дифтарифа по новой методике возможно не ранее 1 января 2023 г. и его внедрение "является правом региона, а не обязанностью". Нелегальный криптомайнинг, по его словам, может приводить к потенциальному росту перекрестного субсидирования и "росту тарифов для населения в будущем". "Действия майнеров увеличивают долю потребления электричества по низким тарифам. В связи с этим возникает ситуация, когда региональный регулятор повышает тариф по всем категориям потребителей", - пояснил он.