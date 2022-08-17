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17 августа 2022 года 10:43
Иркутская область и Хакасия введут дифференцированный тариф на электричество для населения
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Владимир Смирнов/ТАСС
17 августа. FINMARKET.RU - Иркутская область и Хакасия станут первыми регионами в России, где будет внедрена дифференцированная система оплаты электроэнергии для физлиц (в обиходе схему называли "социальной нормой") в рамках новой методики ФАС, утвержденной в конце июля. Об этом 10 августа на заседании методсовета ФАС сообщили представители регионов, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Тариф будет установлен по принципу "чем больше потребляешь, тем дороже каждый киловатт-час". Источник в администрации Хакасии уточнил, что новая система тарифов заработает в регионе с 1 января 2023 г. и будет направлена на борьбу с так называемыми серыми (нелегальными) майнерами криптовалют. "Майнеров видно по характеру потребления. Планируем провести анализ, соответствующие расчеты, чтобы изменения в тарифе не отразились на обычных потребителях", - добавил он. Собеседник, близкий к правительству Иркутской области, также подтвердил, что субъект готов к внедрению дифференцированного тарифа на электроэнергию. Но заработает эта схема, по его словам, "скорее всего, с зимы", после утверждения региональным заксобранием. В пресс-службах правительств регионов на запросы "Ведомостей" не ответили. Сегодня предельные уровни тарифов на электроэнергию устанавливает ФАС. С 1 июля они повысились в среднем по стране на 5%. В Иркутской области и Хакасии электричество для населения самое дешевое. В частности, жители Иркутска платят 1,3 руб./кВт ч, жители сельской местности в области - 0,93 руб./кВт ч. Для сравнения: тариф в Москве составляет 6,17 руб./кВт ч в квартирах с газовыми плитами и 5,43 руб./кВт ч - с электроплитами. Введение нормы потребления электроэнергии обсуждается с начала 2000-х гг. Последняя попытка была предпринята в 2013 г., тогда в отдельных регионах был запущен пилотный эксперимент. Потолок потребления по низкому тарифу был установлен на уровне 50-110 кВт ч в месяц на человека. В Красноярском и Забайкальском крае, Владимирской, Нижегородской, Орловской, Ростовской областях соцнорма применяется и сегодня. Предполагалось, что с 2014 г. право дифференцировать энерготарифы для населения дадут и другим регионам, но этого не произошло. В 2021 г. проблему плоских тарифов для населения вновь поднял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев из-за притока в регион майнеров криптовалюты. В письмах президенту Владимиру Путину и премьеру Михаилу Мишустину Кобзев указывал, что лавинообразный незапланированный рост потребления электроэнергии подпольными майнерами в жилом секторе приводит "к существенным нагрузкам на электросети с рисками развития аварий и чрезвычайных ситуаций". Представитель ФАС уточнил "Ведомостям", что введение дифтарифа по новой методике возможно не ранее 1 января 2023 г. и его внедрение "является правом региона, а не обязанностью". Нелегальный криптомайнинг, по его словам, может приводить к потенциальному росту перекрестного субсидирования и "росту тарифов для населения в будущем". "Действия майнеров увеличивают долю потребления электричества по низким тарифам. В связи с этим возникает ситуация, когда региональный регулятор повышает тариф по всем категориям потребителей", - пояснил он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, электричество, тариф, дифференциация
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