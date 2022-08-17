Как повлияли санкции на кадровые запросы бизнеса

17 августа. FINMARKET.RU - Как повлиялии уход иностранных компаний на кадровые запросы российского бизнеса, изучили в рекрутинговой компании Get experts. Наиболее заметные изменения произошли в сферах IT и юриспруденции, пишет "Российская газета"

Весной экономика страны в целом и рынок труда в частности находились в состоянии острой неопределенности. Поэтому работодатели занимали выжидательную позицию.С середины июня началось оживление, компании готовы расширять штат. В июле число вакансий стало расти быстрее. Это может говорить о том, что впереди восстановление и оздоровление рынка после кризиса, отметили в Get experts.

Санкции повлияли на IT-компании по-разному, в зависимости от профиля их деятельности. В результате отрасль в целом не понесла особых потерь.

Ждать масштабных сокращений, безработицы или иных потрясений айтишникам не стоит, уверены аналитики. Спрос на рынке IT всегда кратно превышал предложение, и бизнес будет до последнего стараться сохранить сотрудников, предлагая релокацию (переезд на новое место жительства) или иные дополнительные возможности. Более того, несмотря на санкции, спрос на российских программистов со стороны зарубежных работодателей остается высоким.

Другая ситуация в сегменте юридических услуг. Абсолютное большинство иностранных компаний покинуло рынок либо находится в процессе ухода. Сейчас юристы из международных компаний (инхаус-юристы) продолжают работать, даже если их компания приняла решение уходить с рынка. "В будущем избежать серьезных кадровых изменений в юридической сфере не получится, - отметили в Get experts. - Продолжаются сокращения в международном юридическом консалтинге, европейских и американских компаниях, FMCG-направлении. В банках, особенно в попавших под санкции, увольнения юристов тоже происходят. Приостановлен набор в таможенные практики, поскольку нет понимания, что будет происходить с самой этой сферой. В связи с изменениями в законодательстве снизилась потребность в специалистах в области авторского права и интеллектуальной собственности".

Но это, успокаивают аналитики, скорее всего, временный эффект: когда бизнес немного адаптируется к происходящему, ситуация вполне может выровняться.