Поставки недорогих смартфонов сократились

17 августа. FINMARKET.RU -в Россию смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. в 1-м полугодии 2022 года снизились по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 56%, до 2,7 млн штук, следует из отчета GS Group об импорте мобильных телефонов в РФ, пишет "Коммерсант" . Поставки смартфонов среднего сегмента (10–30 тыс. руб.) сократились на 24%, до 5,5 млн штук. Импорт дорогих устройств снизился на 38%, до 1,6 млн штук. Всего за первые шесть месяцев было поставлено 9,9 млн смартфонов, что на 38% меньше, чем за первое полугодие 2021 года, говорится в отчете.

По оценке GS Group, телефоны нижнего ценового сегмента занимают в общих поставках 27% (годом ранее показатель составлял 38%), среднего сегмента — 56% (год назад 46%), а доля верхнего осталась на уровне 17%.

Аналитики GS Group полагают, что поставки дешевых смартфонов сократились по большей части из-за ухода с российского рынка Samsung — на южнокорейского поставщика приходилась треть сегмента. Сказалось и изменение политики китайских Xiaomi и Realme, которые почти вдвое сократили поставки недорогих моделей, отметили в компании.

Ритейлеры расходятся в оценке спроса на дешевые устройства: одни говорят, что их продажи сокращаются уже несколько лет, а другие, наоборот, видят позитивную динамику в преддверии нового учебного года. Технически характеристики дешевых смартфонов будут снижаться, поэтому спрос на них в ближайшей перспективе продолжит падать, считают аналитики.