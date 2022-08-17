Ремонт жилья подорожал на 30%

17 августа. FINMARKET.RU - Стоимость ремонта жилья в России за год выросла примерно на 30%, рассказали "Известиям" участники стройотрасли. Некоторые сметные работы подорожали вдвое - например, устройство технического освещения, рассказала изданию управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. Цена отделки жилья действительно выросла в среднем на треть, согласен руководитель управления разработки продукта ГК "Железно" Александр Пегушин.

По оценке заместителя директора федеральной компании "Этажи" Татьяны Ахметдиновой, стоимость ремонта увеличилась на 20-25%. Это произошло за счет подорожания основных стройматериалов, а также увеличения расценок рабочих: зачастую их труд оплачивается исходя из общего бюджета отделки. Сказался и дефицит строителей, который сформировался во время локдауна 2020 года, рассказала эксперт.

на строительные материалы сейчас ведут себя неоднозначно: то снижаются, то вновь повышаются. Но о возврате к допандемийному уровню речи не идет. Например, пару лет назад "квадрат" бюджетного ламината стоил 290-350 рублей, а сегодня - 490-530 рублей, то есть цена выросла на 30-50%, - отметила она.

По подсчетам руководителя отдела мониторинга цен ГК "Гранель" Елены Мироновой, по сравнению с прошлым годом отделочные материалы подорожали в целом на 10-15%.

Цены на стройматериалы, рабочую силу и логистику особенно растут в течение последних двух лет, сказал председатель комиссии по вопросам развития индустрии строительных материалов, технологий и промышленного строительства общественного совета при Минстрое, президент ГК "Основа" Александр Ручьев. А за последние полгода еще появилась проблема нехватки зарубежных материалов, комплектующих и оборудования - необходимо постоянно искать новых поставщиков, добавил он.

Ситуацию усугубили нарушение логистических цепочек и сложности, возникающие при оплате поставщикам из других стран. Сегодня застройщикам приходится адаптироваться к новым условиям, искать замену импортным материалам, - рассказали в Level Group.

Хотя за последние 2-3 месяца материалы всё же подешевели на 3-5%,остается весьма дорогим удовольствием, отметили эксперты. В результате сроки ввода как жилья, так и социальных объектов задерживаются.