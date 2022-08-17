Минэкономразвития улучшило прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 4,2%

Минэкономразвития улучшило прогноз по динамике экономики на текущий год: ВВП снизится на 4,2%, а не на 7,8%, как прогнозировалось ранее. Однако ухудшена оценка снижения ВВП на 2023 год с 0,7% до 2,7%. Прогноз по инфляции в 2022 году понижен до 13,4%

17 августа. FINMARKET.RU -РФ внесло на рассмотрение в бюджетную комиссию согласованный с Минфином и Минэнерго проект основных параметров сценарных условий макропрогноза на 2022-2025 годы, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения макропрогноза. "С Минфином и Минэнерго базовые цифры согласованы, прогноз внесен на бюджетную комиссию", - сообщил он.

Прогноз Минэкономразвития в базовом варианте по снижению ВВП РФ в 2022 году теперь составляет 4,2% вместо 7,8% в предыдущем майском варианте прогноза.

Министерство ожидает нижнюю точку снижения экономики в 1-м квартале 2023 года, а возвращение к докризисному уровню - к концу 2025 года (если сравнивать 4-й квартал 2025 года со среднеквартальным значением 2021 года).

Прогноз Минэкономразвития на 2022 год несколько оптимистичнее ожиданий экономистов - консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, предполагает спад экономики в текущем году на 5,0%. Действующий прогноз ЦБ по снижению российской экономики на 2022 год равняется 4-6%.

Прогноз на 2023 год по динамике ВВП Минэкономразвития, наоборот, несколько ухудшило - теперь ожидает снижения на 2,7% против снижения на 0,7% в майской версии прогноза. Это также попадает в интервальный прогноз ЦБ на 2023 год, который ожидает снижения экономики в пределах 1-4% в следующем году. Консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" аналитиков по снижению ВВП РФ в 2023 году равняется 1,8%.

"Существенно улучшены оценки на этот год. Если на этапе сценарных условий в мае говорилось о падении более 7% (7,8% - ИФ), то сейчас оценка динамики ВВП - минус 4,2% в этом году. То есть удалось избежать резкого спада в экономике. Траектория значительно более плавная, что позволяет экономике, в общем-то, адаптироваться к происходящему. При этом в следующем году тоже ожидается некоторый спад, который связан с объективными факторами и со специфическим эффектом - первый квартал 2022 года был очень высокий по всем показателям, это создает весьма высокую базу на этот год", - описал чиновник изменения в прогнозе на 2022-2023 годы. "Нижняя точка спада экономики - конец I квартала 2023 года, но разные компоненты ведут себя по-разному", - добавил он.

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2024 году на 3,7% (прогноз ЦБ - рост в интервале 1,5-2,5%), рост на 2,6% в 2025 году.

"Если говорить про 2024-2025 годы, то в них закладывается восстановление экономики. Выход на докризисный уровень ожидается к концу 2025 года, если сравнивать 4-й квартал 2025 года со средним квартальным уровнем 2021 года", - отметил чиновник.

Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2022 году до 13,4% с 17,5% в предыдущей, майской версии прогноза.

"Существенно пересмотрена в меньшую сторону оценка по инфляции. Если по состоянию на май оценка составляла 17,5%, то сейчас оценка понижена до 13,4% на конец года. В прогноз закладывается, что до конца года закончится дефляция (которая наблюдается с июня), и будет очень умеренная инфляция, что для экономики в данном случае хорошо. В принципе видно по оценкам первой недели августа, что дефляция идет уже только за счет плодоовощей, остальные моменты уже чуть-чуть ушли уже в плюс", - сказал чиновник.

Прогноз Минэкономразвития находится посередине интервального прогноза ЦБ на 2022 год (12-15%) и практически совпадает с ожиданиями экономистов - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" в начале августа аналитиков по инфляции на 2022 год равняется 13,6%.

Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции и на 2023 год - до 5,5% с 6,1% в майской версии. Прогноз ЦБ на 2023 год по инфляции равен 5-7%, консенсус-прогноз аналитиков - 6,0%.

В 2024 году министерство прогнозирует рост потребительских цен в РФ на 4,2%, в 2025 году - на 4,0%.

Минэкономразвития РФ также значительно улучшило прогноз по падению инвестиций в основной капитал в 2022 году - до 10,8% с 19,4% в майской версии прогноза. При этом в 2023 году министерство ожидает продолжения снижения инвестиций на 4,9% (в майской версии ожидался рост на 0,3%). В 2024 году, по прогнозу министерства, инвестиции вырастут на 7,0% (8,9% в майской версии), в 2025 году - на 3,8% (5,3%).

Кроме того, Минэкономразвития улучшило ожидания по спаду розничной торговли в 2022 году до 6,6% с 8,7% в майской версии. В 2023 году министерство ожидает рост розницы на 2,0% (рост на 2,5% в майской версии), в 2024 году - на 5,6% (4,9%), в 2025 году - на 2,4% (3,8%).

"По оценкам, дно падения по спросу (потребительскому) было во втором квартале этого года, дальше спрос начнет потихонечку восстанавливаться. Резкое падение второго квартала было связано с объективными факторами и тем, что часть спроса ушла на март, в апреле потом был достаточно большой провал. Постепенное восстановление потребительского спроса связано с относительно стабильными доходами, некоторым оживлением потребительского кредитования и некоторым, хотя и не очень большим, перетоком средств с депозитов на потребительский рынок", - сказал чиновник о динамике розничной торговли.

"Что касается инвестиционного спроса, то по инвестициям спад (нижняя точка падения) еще не пройден. Была крайне высокая инвестиционная активность в первом квартале этого года. Во втором квартале данных пока нет, но спад уже пошел. С одной стороны, завершаются ранее начатые проекты, с другой стороны - часть новых проектов поставлена на паузу, где-то требуется перепроектирование, где-то непонятно развитие. Инвестиционный спад (нижняя точка) будет сдвинут на начало 2023 года и будет более значительный, чем потребительский", - прокомментировал он ситуацию с динамикой инвестиций.