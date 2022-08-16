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16 августа 2022 года 11:07
Совокупный профицит региональных бюджетов приблизился к 1,5 трлн руб.
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DPA/TACC
16 августа. FINMARKET.RU - Совокупный профицит бюджетов российских регионов на 1 августа составил более 1,4 трлн руб., подсчитали аналитики АКРА на основе оперативных данных за январь-июль. В аналогичном периоде прошлого года он достигал примерно 0,8 трлн руб., пишут "Ведомости". На 1 июля, по оперативным данным Минфина, профицит консолидированных региональных бюджетов (включает бюджеты муниципалитетов) составлял 1,16 трлн руб. По итогам 7 месяцев т.г. в подавляющем большинстве регионов наблюдается увеличение налоговых и неналоговых доходов (ННД) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Максим Першин. Рост показателей эксперты связывают с ростом поступлений от секторов добычи нефти, природного газа и угля. Более низкие темпы роста доходов демонстрируют регионы, в которых существенную долю экономики формирует металлургия, что отчасти связано с высокой базой прошлого года, добавил Першин. Как подсчитали в АКРА, в среднем за январь-июль рост ННД относительно аналогичного периода прошлого составил порядка 25%. В то же время расходы регионов увеличились на 17%. Наибольшие профициты за 7 месяцев наблюдаются у Москвы и Санкт-Петербурга - около 300 млрд руб. у каждого города, у Кемеровской области - почти 100 млрд руб., отметил Першин. Со значительными промежуточными профицитами, по его словам, исполняются бюджеты у нефтедобывающих регионов. Бюджетный дефицит зафиксирован у 12 регионов: Белгородской области и Еврейской автономной области, Забайкальского и Камчатского края, Магаданской, Мурманской, Псковской, Ульяновской областей, республик Дагестан, Северная Осетия, Тыва и Чечня. У большинства регионов бюджет на текущий год сверстан с дефицитом, однако фактическое исполнение будет значительно лучше плановых показателей, полагает Першин. Завершить текущий год с профицитом бюджета планировали только 6 из 85 регионов, в совокупности в размере 10 млрд руб., отмечалось в исследовании АКРА, опубликованном в феврале. Это Омская, Смоленская и Томская области, Республика Карелия, Камчатский край и Еврейская автономная область. Еще четыре - Ярославская, Тамбовская и Волгоградская области, а также Республика Марий Эл - ждали бездефицитного бюджета. Минфин прогнозирует исполнение консолидированных бюджетов регионов в 2022 г. с профицитом на уровне 163 млрд руб., а в 2023-2024 гг. - с дефицитом 132,5 млрд и 78,1 млрд руб. соответственно, следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие 3 года.
Опубликовано Финмаркет
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