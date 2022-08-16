16 августа. FINMARKET.RU - Микрофинансовые организации (МФО) стали ориентироваться на более состоятельных клиентов и все активнее стремятся работать с банковской аудиторией, пишет "Коммерсант"

Так, урастет число клиентов с относительно высоким достатком, привлечение и удержание которых требует больших вложений со стороны компаний. Например, по данным исследования МФК "Займер", среди людей, которые зарабатывают более 50 тыс. руб., уже больше клиентов МФО, чем граждан без микрофинансового опыта (27,7%, против 22,6%).

МФО предпочитают работать с более обеспеченной категорией клиентов, стремясь снизить свои риски в кризисной ситуации, в результате растет прямая конкуренция участников рынка за заемщиков с банками. По данным совместного исследования Moneyman и Национального бюро кредитных историй (НБКИ, входит в топ-3 по данным о кредитных историях), с которым ознакомился "Ъ", наличие в кредитной истории микрозайма перестало быть для банков стоп-фактором при принятии решения о выдаче кредита.

Еще недавно ситуация была несколько иной: в МФО шли те граждане, которым отказывали банки.

"Ситуация меняется, поскольку государство достаточно жестко зарегулировало сферу работы МФО", - поясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева.

А директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечет, что кредитные организации ориентируются на показатель персонального кредитного рейтинга (ПКР), который формируется на основании как банковских продуктов, так и микрозаймов. По его словам, ключевое значение имеет добросовестное их обслуживание.

Но пока пересечение аудитории банковских заемщиков и клиентов МФО все еще не слишком велико.