Кому могут простить долги за ЖКУ

16 августа. FINMARKET.RU - Бизнес предложил списатьзаотдельным категориям граждан - семьям, утратившим кормильца, а также потерявшим трудоспособность людям. Соответствующее обращение в Минстрой направила ассоциация АКОН, пишут "Известия"

По мнению руководителя комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирины Булгаковой, предложенную меру можно поддержать при условии, что списание будет происходить только для малоимущих семей.

Долги россиян за ЖКУ по итогам 1-го квартала 2022 года составили 804,5 млрд руб. За год они выросли на 7,6%, или на 56,6 млрд руб.

Также в АКОН выступили за то, чтобы все малоимущие получали субсидии на оплату коммуналки вне зависимости от того, есть ли у них долги за ЖКУ, следует из письма. Сегодня наличие неплатежей - преграда для получения помощи. Чтобы субсидии были потрачены именно на оплату счетов, а не на что-либо другое, бизнес предложил перечислять деньги напрямую управляющим компаниям (УК) и поставщикам ресурсов.

К решению проблемы нужно подходить комплексно, поскольку только помощь отдельным категориям граждан не повлияет на уже накопившуюся задолженность УК перед РСО, сказал гендиректор ПАО ГИТ Валерий Ковалев.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский уверен, что стоит поддержать инициативу предоставления субсидий тем, у кого уже есть задолженность. Иначе долги копятся как снежный ком. И в первую очередь необходимо разобраться в причинах, если у людей есть объективные основания, по которым они не могут оплатить коммуналку, их нельзя загонять в долговую яму, подчеркнул парламентарий.

Предоставлять субсидии при наличии задолженности нужно разово, уверена директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. Иначе есть риск, что граждане и дальше не будут платить вовремя. Это несправедливо по отношении к добросовестным потребителям, считает она. Просто так постоянно прощать и списывать задолженность нельзя, подчеркнула эксперт.