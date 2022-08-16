В России собираются локализовать оборудование для маркировки товаров

16 августа. FINMARKET.RU - Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак") прорабатывают локализацию в России производства оборудования для маркировки и его компонентов. Об этом говорится в протоколе совещания, состоявшегося в министерстве 27 июля, пишут "Ведомости"

В документе отмечается, что для технологической независимости промышленности от импорта оборудования и расходных материалов для маркировки Минпромторг с Агентством по технологическому развитию (АТР) и Фондом развития промышленности (ФРП) при участии "Оператора-ЦРПТ" должны к 1 сентября 2022 г. подготовить перечень оборудования и компонентов, производство которых может быть локализовано в России.

В протоколе отмечается, что "Оператор-ЦРПТ" сформировал запас наиболее востребованных расходных материалов и запчастей на 4-6 месяцев.

Перечень продукции для локализации уже подготовлен, определено, производство каких типов оборудования, комплектующих и расходных материалов необходимо локализовать в первую очередь.

Для разработчиков технических решений для маркировки ЦРПТ открыл бизнес-акселератор, на сайте которого в числе оборудования для локализации указаны аппликаторы, камеры технического зрения, термоструйные, термотрансферные, лазерные принтеры и устройства для пьезопечати.

Как пояснил представитель ЦРПТ, в большинстве отраслейстартовала сравнительно недавно, поэтому производители оснащены современным оборудованием, а следующий цикл переоснащения начнется через 3-5 лет. К этому времени Минпромторг и оператор планируют локализовать большинство элементов ключевого оборудования и расходников. ЦРПТ в 2022-2023 гг. планирует вложить в развитие направления около 300 млн руб. собственных средств в дополнение к федеральному финансированию.

В ЦРПТ считают, что рисков возникновения дефицита оборудования на рынке нет. "На сегодняшний день во всех отраслях менее 50% кодов маркировки наносится на оборудовании из недружественных стран, и эта доля постоянно снижается, - говорит представитель компании. - В необходимых нишах поставки замещены техническими решениями из Азиатского региона и с Ближнего Востока. К примеру, более 80% оборудования для производства и нанесения этикеток завозится из стран Азии и ЕАЭС, аналогичный уровень уже достигнут при нанесении кодов маркировки типографским методом".