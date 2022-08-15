Авиакомпании просят разрешить переставлять компоненты с одних самолетов

Российские авиакомпании в июне обратились в Минтранс с просьбой узаконить процедуру снятия исправных запчастей с самолетов для перестановки их на другие машины. Об этом написал президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ) Владимир Тасун замминистра транспорта Игорю Чалику. Этот же вопрос поднимался в июле на конференции в Росавиации по теме эксплуатации самолетов в России летом 2022 года, пишут "Известия"

Сегодня такую перестановку компонентов самолетов ограничивают федеральные авиационные правила (ФАП № 285). Они не предусматривают возможности снятия исправного компонента и последующей установки его на другой самолет, пишет АЭВТ.

«Это идет вразрез с общемировой практикой и не дает возможности гибко управлять исправностью парка самолетов», — говорится в письме. Например, это релевантно для случаев, когда на двух судах одновременно зафиксировано по одному отказу различных компонентов и можно было бы переставить исправный, чтобы из двух полетел хотя бы один, поясняет Тасун в документе.

Узаконить снятие компонентов предлагается через корректировку мартовского постановления правительства № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» и его авиационной части. При снятии детали на нее должен оформляться талон годности, проводиться анализ годности и состояния; компонент должен быть повторно оценен и протестирован после установки на другое судно, следует из предлагаемой поправки. Более того, АЭВТ предлагает разрешить переставлять комплектующие между самолетами разных авиакомпаний.

Минтранс, по данным близкого к ведомству источника и другого источника в Росавиации, уже разрабатывает соответствующие поправки в ФАП-285. Ожидается, что они могут быть утверждены в марте 2023 года, уточнили собеседники. В пресс-службе Минтранса подтвердили, что ведомство разрабатывает проекты нормативных правовых актов, в том числе направленных на регулирование вопросов поддержания летной годности гражданских воздушных судов.