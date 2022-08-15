У РЖД может появиться новая тарифная система для грузоперевозок

15 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития инициировало обсуждение плана-графика разработки новой системы железнодорожных тарифов и 9 августа провело заседание комитета по вопросам тарифного регулирования Совета потребителей по вопросам деятельности, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По словам источника газеты в операторской компании, формальным поводом для возобновления вопроса о новой тарифной системе стало заявление представителя РЖД о том, что Минюст отказывается регистрировать поправки в прейскурант № 10-01 (действующая тарифная модель грузоперевозок РЖД), так как их стало слишком много.

По словам другого собеседника, первоначальным поводом для совещания стал пересмотр плана-графика разработки новой тарифной системы грузоперевозок из-за сложившейся «внешнеполитической неопределенности». Он напомнил, что в 2019 г. по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева Минэку и ФАС поручили разработать и ввести новую модель взамен прейскуранта № 10-01. Ее должны были представить в правительство в 2021 г.

Но обсуждение, по словам источника, было отложено, в отрасли сложилось ощущение, что в ближайшее время к проекту не вернутся, но в июне 2022 г. Минэкономразвития разослало в ведомства, отраслевые союзы и крупнейшие компании проект плана-графика мероприятий по проработке новой модели. В проекте (есть у "Ведомостей") планируется формирование концепции новой тарифной системы – параметрической модели и методологии расчета составляющих тарифа на, определение уровня тарифов по конкретным грузам и проч. Ввод в действие нового прейскуранта запланирован на 2026 г.