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15 августа 2022 года 10:51
У РЖД может появиться новая тарифная система для грузоперевозок
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Виталий Невар/ТАСС
15 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития инициировало обсуждение плана-графика разработки новой системы железнодорожных тарифов и 9 августа провело заседание комитета по вопросам тарифного регулирования Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По словам источника газеты в операторской компании, формальным поводом для возобновления вопроса о новой тарифной системе стало заявление представителя РЖД о том, что Минюст отказывается регистрировать поправки в прейскурант № 10-01 (действующая тарифная модель грузоперевозок РЖД), так как их стало слишком много. По словам другого собеседника, первоначальным поводом для совещания стал пересмотр плана-графика разработки новой тарифной системы грузоперевозок из-за сложившейся «внешнеполитической неопределенности». Он напомнил, что в 2019 г. по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева Минэку и ФАС поручили разработать и ввести новую модель взамен прейскуранта № 10-01. Ее должны были представить в правительство в 2021 г. Но обсуждение, по словам источника, было отложено, в отрасли сложилось ощущение, что в ближайшее время к проекту не вернутся, но в июне 2022 г. Минэкономразвития разослало в ведомства, отраслевые союзы и крупнейшие компании проект плана-графика мероприятий по проработке новой модели. В проекте (есть у "Ведомостей") планируется формирование концепции новой тарифной системы – параметрической модели и методологии расчета составляющих тарифа на грузоперевозки, определение уровня тарифов по конкретным грузам и проч. Ввод в действие нового прейскуранта запланирован на 2026 г.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, РЖД, грузоперевозки, тарифы
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