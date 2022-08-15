IT-бизнес просит доработать регулирование оборота данных граждан

15 августа. FINMARKET.RU - Представители IT-бизнеса попросили Минцифры в очередной раз доработать поправки к закону "О персональных данных", регулирующие оборот обезличенной информации. На заседании рабочей группы "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика", прошедшего 12 июля было решено, что центр компетенций "Сколково" при участии ЦБ и бизнеса подготовит Минцифры обоснование необходимости этой нормы, пишет "Коммерсант"

Исходная версия законопроекта была принята в первом чтении 16 февраля 2021 года, согласно ей, гражданин может дать одно согласие сразу на несколько целей обработки его данных, в том числе и обезличивание, после чегосможет свободно их использовать. После этого Минцифры трижды вносило изменения в документ. Третью версию одобрило правительство. По ней бизнес должен передавать уже обезличенныегосударству, которое будет их использовать для развития ИИ и других собственных нужд.

В новую версию проекта может вернутся положение о необходимости заручиться согласием гражданина сразу для нескольких целей обработки его данных. Это избавит компании от большого объема бумажной работы, считают юристы.