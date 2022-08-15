Безработица в РФ остается рекордно низкой

15 августа. FINMARKET.RU - Безработица в РФ последние месяцы держалась на низких отметках. 3,9% в мае и июне - это рекордно низкий уровень, сообщил в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, здесь большую роль сыграл сезонный фактор. Лето - время проведения сельхозработ, дорожных, строительных работ, разгар туристического сезона. Осенью сезонный фактор работает обратным образом. Традиционно конец 3-го - начало 4-го квартала показывают прирост уровня безработицы.

"Для того чтобы обеспечивать высокий уровень занятости, правительство приняло целый ряд мер поддержки. Это и отсрочка по платежам во внебюджетные фонды, и реструктуризация задолженности, и отраслевые меры поддержки, и непосредственно поддержка занятости. Например, страховые каникулы помогли работодателям высвободить около триллиона рублей", - рассказал Котяков.

выстроил несколько сценариев развития событий на рынке труда. Планировалось, что первые высвобождения могут начаться уже в мае-июне. Но меры поддержки на время перенастройки логистических цепочек и технологических процессов позволили сохранять коллективы, подчеркнул глава ведомства.

Ситуация на рынке труда до конца года во многом будет определяться скоростью адаптации предприятий к изменившимся условиям. "Да, ситуация (по уровню безработицы) осенью несколько изменится, но майская версия макроэкономического прогноза, на наш взгляд, в части безработицы несколько завышена. Правительство предпринимает все меры для поддержания ситуации на рынке труда", - сообщил Котяков. По его словам, Минтруд полагает, что в целом по году ситуация с безработицей будет сопоставима со средними значениями 2021 года.

Котяков также рассказал, что Минтруд проводит последовательную работу по повышению эффективности государственной системы содействия занятости. "Еще в ковид мы перешли на оперативный мониторинг ситуации на рынке труда, это позволяет быстро анализировать ситуацию в каждом регионе, в каждой отрасли. Отрабатывать региональные сложности, ускорять поиск нужных сотрудников для предприятий и быстрее помогать гражданину найти работу". - отметил он.

Для помощи компаниям Минтруд организует дополнительное обучение сотрудников промпредприятий, на которых изменились технологии производства. 6 тыс. человек уже переобучились, еще 10 тыс. обучаются. "Организована поддержка временных работ на предприятиях, которые приостановили работу. В этой программе участвуют 10 тыс. предприятий и почти 110 тыс. работников. Таким образом, половина граждан, которые переведены в режим неполной занятости или простой, участвуют в дополнительных программах содействия занятости", - сообщил глава Минтруда.