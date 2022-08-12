ВВП РФ во 2-м квартале снизился на 4% - Росстат

Российская экономика во 2-м квартале в годовом выражении снизилась на 4% после роста на 3,5% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные совпали с прогнозом Минэкономразвития.

12 августа. FINMARKET.RU -РФ во 2-м квартале 2022 года в годовом выражении снизился на 4%, свидетельствует предварительная оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата). Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития, которое ранее оценивало снижение ВВП в апреле-июне 2022 года также на 4%.

В 1-м квартале рост ВВП составлял 3,5%, в 4-м квартале 2021 года - 5%, в 3-м квартале - 4%, во 2-м - 10,5%. В прошлом году ВВП РФ вырос на 4,7% после снижения на 2,7% в 2020 году.

Как говорится в сообщении Росстата, при расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на снижение физического объема:

- оптовый товарооборот (-15,3%);

- розничный товарооборот (-9,8%);

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (-8,9%);

- пассажирооборот (-5,3%);

- обрабатывающие производства (-3,3%);

- грузооборот (-2,9%).

Минэкономразвития в конце июля оценивало падение ВВП РФ в июне 2022 года в 4,9% в годовом сравнении после снижения на 4,3% в мае, на 2,8% в апреле, роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,7% в январе. Как говорилось в обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике", снижение ВВП РФ по итогам 2-го квартала составило 4% после роста на 3,5% в 1-м квартале этого года. В целом за первое полугодие 2022 года - снижение 0,5% в годовом сравнении. Росстат пока не дал свою оценку динамики ВВП в целом за 1-е полугодие.

ЦБ 22 июля обновил прогноз, улучшив ожидания по динамике ВВП в текущем году до минус 4-6% с минус 8-10% (апрельский прогноз), в 2023 году - на 1-4% (ранее - снижение от 0 до 3%,), в 2024 году - роста на 1,5-2,5% (ранее - рост на 2,5-3,5%).

12 августа ЦБ опубликовал проект основных направлений денежно-кредитной политики, в котором оставил без изменений прогноз по динамике основных экономических показателей в РФ в 2022-2024 гг., в 2025 году банк прогнозирует возврат экономики РФ к потенциальным темпам роста.

"В 2024 году восстановительный рост будет продолжаться, прирост в 4-м квартале составит 1,0-2,0% в годовом выражении. В 2025 году экономика вернется к потенциальным темпам роста", - говорилось в проекте основных направлений ДКП. Как указано в сообщении банка, потенциальные темпы роста ВВП РФ оцениваются банком в 1,5-2,5%.

Минэкономразвития планировало на этой неделе уточнить свой макропрогноз на 2022-2025 годы. Ранее глава ведомства Максим Решетников заявлял, что прогноз по падению ВВП в 2022 году (на 7,8%) - в сторону меньшего снижения. Ситуация в российской экономике складывается лучше, чем предполагалось в марте-апреле, в июне сохраняется рост в сельском хозяйстве, улучшились показатели в добыче и некоторых сферах обрабатывающей промышленности, ориентированной на внутренний рынок, заявлял Решетников в конце июля.

Предварительная оценка ВВП за 2-й квартал 2022 года выполнена на основе производственного метода, отмечает Росстат. ВВП, рассчитываемый производственным методом, представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех отраслей или институциональных секторов в основных ценах и чистых налогов на продукты. Предварительная оценка ВВП за 2-й квартал 2022 года основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики..

Публикация первой оценки за 2-й квартала 2022 года состоится 9 сентября 2022 года.