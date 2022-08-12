- - оптовый товарооборот (-15,3%);
- - розничный товарооборот (-9,8%);
- - водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (-8,9%);
- - пассажирооборот (-5,3%);
- - обрабатывающие производства (-3,3%);
- - грузооборот (-2,9%).
.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
12 августа 2022 года 19:00
ВВП РФ во 2-м квартале снизился на 4% - Росстат
|0
YAY/ТАСС
Российская экономика во 2-м квартале в годовом выражении снизилась на 4% после роста на 3,5% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные совпали с прогнозом Минэкономразвития.
12 августа. FINMARKET.RU - ВВП РФ во 2-м квартале 2022 года в годовом выражении снизился на 4%, свидетельствует предварительная оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата). Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития, которое ранее оценивало снижение ВВП в апреле-июне 2022 года также на 4%. В 1-м квартале рост ВВП составлял 3,5%, в 4-м квартале 2021 года - 5%, в 3-м квартале - 4%, во 2-м - 10,5%. В прошлом году ВВП РФ вырос на 4,7% после снижения на 2,7% в 2020 году. Как говорится в сообщении Росстата, при расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на снижение физического объема:
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.