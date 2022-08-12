Мебель начала дешеветь

12 августа. FINMARKET.RU - Отпускныепроизводителей мебели начали падать в мае и в конце июня практически вернулись на уровень начала года, сообщает Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). За месяц они снизились сразу на 5,4%, пишет "Российская газета" . Это знаковое событие для мебельной отрасли, до сих пор на протяжении двух десятилетий, с января 2002 года, потребительские цены намесяц от месяца только росли, отмечает президент АМДПР Александр Шестаков.

Одна из причин падения цен - снижение спроса. Покупатели либо откладывают приобретение мебели до лучших времен, либо делают выбор в пользу максимально дешевых товаров, объясняет Шестаков. По его оценке, в 1-м полугодии объем продаж мебели в России сократился по сравнению с тем же периодом 2021 года на 30-35%.

С марта снижаются объемы производства мебели в натуральном выражении, но в стоимостном выражении выпуск мебели пока еще показывает рост, хотя темпы замедляются, и очень вероятно, что вскоре показатели станут отрицательными, считает Шестаков.

Снижение спроса и производства, в свою очередь, привело к кризису перепроизводства на рынке древесных плит ДСП и OSB, отмечают в ассоциации. За июнь цены на плиты, по данным компании "Экспресс-Обзор", снизились на 5,4%, это самое масштабное снижение за 1,5 года, которое, в свою очередь, позволило снижать цены на продукцию и мебельщикам. А в июле, кроме того, начали действовать санкции на импорт российской древесины в Европу. И хотя компании пытаются переориентировать экспорт на Ближний Восток и в Азию, сохранить прежние объемы экспорта они не смогут, считают в АМДПР.

Как отметили в пресс-службе Минпромторга, по 26 из анализируемых 30 наименований мебели по итогам 1-го полугодия наблюдается рост производства, а общий объем производства мебели за 6 месяцев т.г. увеличился по сравнению с тем же периодом 2021 года на 13,2% - до 230 млрд рублей.