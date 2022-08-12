В России появился новый бренд смартфонов Wiko

12 августа. FINMARKET.RU - На российских прилавках появилисьфранцузского бренда Wiko, принадлежащего китайскому производителю Tinno Mobile Technology. О том, что смартфоны Wiko начнут официально продаваться в России, "Известиям" рассказал источник, близкий к нескольким компаниям - партнерам производителей электроники. Это едва ли не первый бренд смартфонов, который выходит на рынок РФ после начала санкционной кампании и прекращения поставок ведущими мировыми производителями, подчеркнул собеседник издания.

В "М. Видео - Эльдорадо" продажи смартфонов Wiko уже стартовали, подтвердила представитель ритейлера Валерия Андреева. В магазинах сетей доступен Wiko Т3, скоро появятся и другие модели смартфонов, а также наушники и аксессуары, пообещала она. Это первый официальный выход нового бренда смартфонов на российский рынок с февраля, подтвердила Валерия Андреева.

"Мы будем сотрудничать с Wiko. Смартфоны этого бренда появятся в нашей розничной сети до конца августа", - сообщили "Известиям" в "Мегафоне".

Бренд Wiko был основан в Марселе в 2011 году, а в 2017 году его приобрела китайская Tinno Mobile Technology, сказано на сайте производителя. Устройства марки продаются более чем в 35 странах Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии.

По данным консалтинговой компании Canalys, в 2021 году Wiko вошел в пятерку популярных брендов смартфонов во Франции с долей рынка в 5%. Там его узнаваемость в 2021 году составляла 72%.

Выход на российский рынок Wiko иллюстрирует процесс постепенного замещения продукции ведущих мировых брендов, отказавшихся поставлять смартфоны в РФ, товарами китайских производителей, считают опрошенные "Известиями" эксперты и участники рынка.