Упрощен механизм пересмотра цен строительных госконтрактов

12 августа. FINMARKET.RU - Правительство расширило возможности применения механизма пересмотра цен госконтрактов, который был введен ранее из-за резкого удорожания стройматериалов, пишет "Коммерсант"

Об упрощении порядка пересмотра цен строительных госконтрактов в 2022 году сообщил Минстрой. С августа для таких корректировок снята часть ограничений. Речь идет о действующем с августа прошлого года механизме, который предполагает возможность заключения подрядчиками и госзаказчиками допсоглашения, позволяющего увеличить цену контракта в пределах 30% от его стоимости.

Согласно утвержденным постановлением правительства обновленным правилам, в случаях если изменения условий контракта, связанные с удорожанием стройматериалов, не затрагивают объема или видов выполняемых работ, ограничение об увеличении егоне более чем на 30% от стоимости работ применяться не будет (пересмотр, как и прежде, должен укладываться в лимиты бюджетных средств). Также будет снят запрет на увеличение срока исполнения контракта.

По словам руководителя комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифата Гарипова, необходимость корректировок назрела давно, поскольку растущие цены на стройматериалы влекут за собой новое прохождение экспертизы, а значит, приводят к дополнительным расходам и повышению стоимости строительства. Поэтому возможность изменять цену контракта в упрощенном порядке позволит строителям более гибко реагировать на волатильность цен и выдерживать сроки сдачи объектов.