Вопрос с замороженными активами в ПИФах не решить без изменения закона

12 августа. FINMARKET.RU - Концепцию Банка России, которая должна решить проблему с заблокированными иностранными бумагами в паевых инвестфондах (ПИФ), не удастся воплотить в жизнь без изменений в, как это изначально намеревался делать регулятор, выяснили "Ведомости"

Как сказал источник газеты в крупной управляющей компании, НАУФОР совместно с ЦБ сейчас готовят поправки в законодательство об инвестфондах. Представитель ЦБ и президент НАУФОР Алексей Тимофеев подтвердили "Ведомостям", что законопроект разрабатывается. Полномочий совета директоров Центробанка оказалось недостаточно, чтобы принять решение о выделении ПИФов с заблокированными иностранными ценными бумагами в отдельные (ЗПИФы типа А. - "Ведомости"), говорит Тимофеев. По его словам, возникшее препятствие связано с гражданско-правовыми отношениями между управляющей компанией и пайщиками, которые могут быть изменены только законом.

Документ будет предусматривать выделение заблокированных иностранных активов из розничных ПИФов в специальные закрытые- такую концепцию ранее предложил регулятор участникам рынка, сказал представитель ЦБ.

Создание ЗПИФ-А, по сути, является добавлением в рыночный оборот нового ПИФа, что должно быть закреплено в законе об инвестиционных фондах, объясняет юрист Forward Legal Олесь Груздев. Он полагает, что принятие нового закона вполне возможно в самые короткие сроки. Тимофеев ожидает, что законопроект будет принят в осеннюю сессию. По словам представителя ЦБ, сроки будут зависеть от скорости согласования с другими заинтересованными ведомствами.