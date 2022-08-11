За пять лет в РФ стало в 2,5 раза больше строящихся апартаментов

11 августа. FINMARKET.RU - За пять лет в России стало в два с лишним раза больше строящихся апартаментов. Если в январе 2017 года в стране, по данным ЕРЗ.РФ, возводилось около 1,8 млн кв. м апартаментов (1,6% жилых единиц), то сейчас уже 4 млн (3,9%). Ранее апартаменты концентрировались прежде всего в столице, однако сейчас интерес к ним смещается в другие регионы, пишет "Российская газета"

В Москве, сообщает "Метриум", во 2-м квартале 2020 года предлагалось 10,1 тысячи апартаментов (24%), сейчас их 7,8 тысячи (18%). В элитном сегменте их доля сократилась за это время с 70% до 52%, в премиальном - с 50% до 21%. Покупателей, вкладывающих десятки миллионов рублей, стал больше волновать неурегулированный статус апартаментов, говорит коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Среди клиентов этого сегмента стала более востребованной и ипотека, которую получить на апартаменты сложнее. Законодательство нелояльно к апартаментам, столичные девелоперы все реже их строят, говорит управляющий партнер "Метриум" Надежда Коркка.

Девелоперы начали активную экспансию на региональные рынки, отмечает региональный директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Russia Ольга Широкова. Таких проектов все больше, география значительно расширяется: Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Уфа.

Если ранее превалирующую долю рынка занимали несервисные апартаменты, то сейчас на рынок выводят проекты сервисного формата, зачастую с привлечением опытных управленческих компаний. "Активно растет сегмент рекреационных апартаментов, который тяготеет к туристическим локациям: морское побережье, горнолыжные и внесезонные курорты. Основной объем предложения сконцентрирован в Краснодарском крае, Крыму и Калининградской области, где ведется не только новое, но и редевелопмент бывших санаторно-курортных объектов. Все чаще девелоперы создают комплексный продукт, соединяют формат апартаментов с доверительным управлением, гостиницами и спа", - говорит Широкова. Причины роста популярности апартаментов, к примеру, в Сочи очевидны - зачастую недвижимость приобретается под сдачу в аренду или для сезонного отдыха, необходимости прописываться в ней нет, а стоимость апартаментов ниже, чем квартир, на 10-15%, отмечают в Level Group. Доля сделок с апартаментами в последние годы достаточно стабильна - около 10%, однако нынешним летом отмечается снижение до 6-7%, поскольку на апартаменты не распространяется льготная ипотека.