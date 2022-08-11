Аграрии подняли вопрос о доступности минудобрений

11 августа. FINMARKET.RU - Между химическими компаниями и аграриями снова возникают разногласия по стоимости удобрений. В частности, уверяют источники "Коммерсанта" , знакомые с ходом совещания с регионами в Минсельхозе 9 августа, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что на фоне снижения стоимости сельскохозяйственной продукции падает и индекс доступности минудобрений, который, по прогнозам министерства, с августа опустится ниже единицы, что является основанием для пересмотра цен на химическую продукцию.

Такой вариант противоречит недавно обновленным в рамках рекомендаций ФАС торгово-сбытовым политикам производителей удобрений, которые рассчитывали индексировать цены на свою продукцию в три этапа на фоне активного роста мировых котировок (на треть за пять месяцев с начала года). Так, селитра могла подорожать на 10% с 1 сентября, а с 1 декабря — еще на 8,6%. Другие азотосодержащиеуже поднялись в цене примерно на 5% с 1 июня, такой же рост планировался с 1 сентября, а с 1 декабря — еще на 8,4%. До этого момента химические компании сдерживали цены на свою продукцию с июля 2021 года по начало июня 2022 года.

В конце июля Дмитрий Патрушев в ходе "Всероссийского дня поля-2022" называл ценовую ситуацию с удобрениями в России стабильной. Один из источников “Коммерсанта” в отрасли уверяет, что речь идет не о снижении цен на удобрения, а о пересмотре параметров одного из этапов уже утвержденной индексации их стоимости.