ВВП России выйдет на плановый рост к 2025 году

11 августа. FINMARKET.RU - Экономика России выйдет на плановый рост к 2025 году и по 2030-й будет прогрессировать в диапазоне 2,2-2,7%, что близко к докризисным целям (3%). Об этом говорится в макропрогнозе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с которым ознакомились "Известия"

В ближайшие 10-15 лет санкционное давление на Россию будет сохраняться, говорится в "Контурах сценариев долгосрочного прогноза" до 2030 года, подготовленных ЦМАКП. Санкции всегда вводятся надолго, и даже их отмена - это сложный политико-бюрократический процесс.

Исходя из долгосрочного санкционного давления, есть четыре сценария развития российской экономики. Первый - кризисный - имеет вероятность реализации лишь 10%, поэтому подробно в документе не рассматривается. Второй - автаркия (экономический режим самообеспечения страны, в котором минимизируется внешний товарный оборот). Реализация такого варианта также маловероятна (15%), однако он может оказаться едва ли не единственно возможным в случае дальнейшей резкой эскалации конфликта России и стран - геополитических противников.

Третий вариант - так называемая ситуационная адаптация. Вероятность реализации такого сценария 35%. Он предполагает проведение крайне осторожной макроэкономической политики. Соответственно, ресурса для ускорения инвестиционного процесса в таком сценарии нет. Рост экономики по этому прогнозу в 2025-2030 годах составит 1,3-1,9%. В 2022-2024 годах падение будет в диапазоне 2,2-2,5%.

И четвертый самый вероятный вариант развития российской экономики (40%) - "Борьба за рост" или сценарий "Активной трансформации". В рамках этого сценария предполагается применение усилий, направленных на модернизацию российской экономики в новых условиях. В случае его реализации рост российской экономики начнется с 2025 года. В 2025-2027 годах увеличениебудет в диапазоне 2,2-2,6%. В 2028-2030 годах рост составит 2,3-2,7%. Такие показатели будут близки к докризисной цели по 3-процентному увеличению российского ВВП.

При этом в 2022-2024 годах падение ВВП будет в диапазоне 1,3-1,6%. Эти цифры существенно отличаются от последнего прогноза Минэкономразвития. По ожиданиям ведомства, сокращение ВВП в этом году составит 7,8%, в 2023-м - 0,7%, а вот уже в 2024-м начнется рост (3,2%), который продолжится в 2025 году (2,6%).

Инвестиции в основной капитал и потребление населения в 2022-2024 годах также будут сокращаться, а с 2025-го начнется увеличение показателей. Безработица до 2024 года будет колебаться в размере 5,4-5,8%. С 2025 года начнется ее снижение.

"Известия" обратились в Минэкономразвития с вопросом, согласны ли в ведомстве с долгосрочным прогнозом ЦМАКП. Там отметили, что при подготовке прогноза социально-экономического развития министерство традиционно взаимодействует с ведущими российскими экспертами по макроэкономике, в том числе с ЦМАКП. "Свойофициально представим в сентябре в рамках бюджетного процесса", - добавили в Минэке.

Эксперты называют прогноз ЦМАКП реалистичным и указывают на необходимость улучшения геополитической ситуации.