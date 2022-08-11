- - сохраняется ли потребность в консолидированной отчетности российских компаний у их контрагентов (деловые партнеры, банки, инвесторы) в России и за рубежом;
- - будет ли в полной мере удовлетворять потребности участников российского и других финрынков предоставление эмитентами бухгалтерской отчетности, составленной по отличным от МСФО стандартам;
- - сохраняется ли актуальность применения МСФО в качестве основы разработки федеральных стандартов бухучета;
- - обосновано ли некоторое усложнение порядка составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в случае, когда это усложнение связано с экономическими явлениями в деятельности российских организаций и обеспечивает реальность и достоверность финансового положения компании;
- - допустимо ли применение разных концептуальных основ составления бухгалтерской отчетности разными секторами российской экономики.
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11 августа 2022 года 08:19
Минфин опрашивает компании на предмет необходимости МСФО
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dpa\ТАСС
11 августа. FINMARKET.RU - Минфин опрашивает российские компании на предмет необходимости применения в новых реалиях международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которые существуют в России с 2004 г., как основы составления консолидированной отчетности. В середине июля от имени замминистра финансов Алексея Моисеева ведомство направило в российские компании, в том числе банки и страховые, ряд вопросов со сроком ответа до 12 августа, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Представитель Минфина подтвердил проведение опроса в формате сбора мнений заинтересованных лиц, по результатам которого будет выработана позиция министерства. Источник, близкий к РСПП, также подтвердил факт получения такого запроса от Минфина. Компании опросили, но их мнения по этому поводу разнятся, отметил собеседник "Ведомостей". Минфин решил узнать мнение рынка, так как в последнее время получает предложения пересмотреть госполитику в отношении МСФО, говорится в письме. Отдельные лица (не уточняется, кто именно) высказывают мнение, что в нынешних условиях нецелесообразно продолжать применять МСФО как стандарт составления консолидированной отчетности и основу разработки российских стандартов бухучета. Некоторые организации ставят под сомнение в принципе необходимость консолидированной финотчетности организаций, в том числе системно значимых, "в российских условиях". Опросник Минфина содержит пять вопросов:
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, компании, отчетность
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Istina 11.08.2022
К слову о контрагентах. Мой контрагент в одной сфере не работает в стандартах законодательства Российской Федерации, но зарегистрирован на территории России, и осуществляет финансовую и хозяйственную деятельность на территории регистрации юридического лица (ЮЛ). Другой мой контрагент осуществляет свою деятельность на территории регистрации ЮЛ, но изменяет свои действия и вводит свои порядки не в условиях законодательства страны регистрации ЮЛ. Еще один мой контрагент - еще в одной сфере, никак не соответствует в своих длящихся деяниях действующему законодательству, и не может в соответствии с федеральными стандартами подтвердить субсидии ЮЛ, и их целевое использование. Один из указанных контрагентов - не знает разницу между обязательствами и неисполнением, в том числе отчетных периодов финансовой и хозяйственной деятельности ЮЛ.
Istina 11.08.2022
"сохраняется ли актуальность применения МСФО в качестве основы разработки федеральных стандартов бухучета;"- в случае неактуальности МСФО следует и в основу разработки федеральных стандартов бухучета свои бухучетные концепции закладывать, зачем чужие. Последовательность должна быть во всех действиях Минфина.
Istina 11.08.2022
Перед вводом МСФО не опрашивал Минфин ни заинтересованных лиц в продвинутых финансовых учетах и отчетности, ни лиц, которые не желали совершенствовать свои финансовые знания и удовлетворять запросы современного текущей ситуации начала 2000 -х.
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