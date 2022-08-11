Минфин опрашивает компании на предмет необходимости МСФО

11 августа. FINMARKET.RU - Минфин опрашивает российскиена предмет необходимости применения в новых реалиях международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которые существуют в России с 2004 г., как основы составления консолидированной отчетности. В середине июля от имени замминистра финансов Алексея Моисеева ведомство направило в российские компании, в том числе банки и страховые, ряд вопросов со сроком ответа до 12 августа, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Представитель Минфина подтвердил проведение опроса в формате сбора мнений заинтересованных лиц, по результатам которого будет выработана позиция министерства. Источник, близкий к РСПП, также подтвердил факт получения такого запроса от Минфина. Компании опросили, но их мнения по этому поводу разнятся, отметил собеседник "Ведомостей".

Минфин решил узнать мнение рынка, так как в последнее время получает предложения пересмотреть госполитику в отношении МСФО, говорится в письме. Отдельные лица (не уточняется, кто именно) высказывают мнение, что в нынешних условиях нецелесообразно продолжать применять МСФО как стандарт составления консолидированной отчетности и основу разработки российских стандартов бухучета. Некоторые организации ставят под сомнение в принципе необходимость консолидированной финотчетности организаций, в том числе системно значимых, "в российских условиях".

Опросник Минфина содержит пять вопросов: