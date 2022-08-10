Дефляция в России в июле составила 0,39%

В июле дефляция в РФ незначительно ускорилась - до 0,39% после 0,35% в июне, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 15,1%. Аналитики ожидали июльскую дефляцию на уровне 0,2% и замедление годовой инфляции до 15,3%

10 августа. FINMARKET.RU - Дефляция в РФ в июле 2022 года составила 0,39% после дефляции 0,35% в июне, инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-июль цены в РФ выросли на 10,98%.

Годоваязамедлилась до 15,1% после 15,9% месяцем ранее.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" ожидали июльскую дефляцию на уровне 0,2% и замедление годовой инфляции примерно до 15,3%. Консенсус-прогноз по инфляции на 2022 год понизился - до 13,6% с 14,6% по опросу месяц назад, на 2023 год - уменьшился до 6,0% с 6,5%.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2022 году на уровне. 17,5%. Однако глава ведомства Максим Решетников заявлял, что прогноз будет пересмотрен в сторону понижения.

ЦБ РФ в июле понизил прогноз по инфляции в РФ на 2022 год до 12-15% с 14-17%, ожидавшихся в июне. Прогноз по инфляции на 2023 год Банк России сохранил на уровне 5-7%. ЦБ также по-прежнему ожидает возращения инфляции к цели в 4% в 2024 году.

Продовольственные товары в июле подешевели на 1,53% (с начала года цены выросли на 10,82%, в годовом выражении - рост на 16,76%), причем цены на плодоовощную продукцию упали в июле на 11,53%. Непродовольственные товары стали за июль дешевле на 0,44%, услуги подорожали на 1,41%.

Базовый индекс потребительских цен в июле составил 99,82%, с начала года - 113,76%, в годовом выражении - 118,40%.

Снижение потребительских цен на 0,5% и более зафиксировано в 30 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени - в Республике Северная Осетия - Алания (на 1,3%), Республике Карелия и Архангельской области (на 1,0%) в связи с удешевлением продуктов питания на 3,9%, 3,1% и 2,0% соответственно. В то же время в 10 субъектах Российской Федерации цены на товары и услуги выросли на 0,1-0,9%.

В Москве цены за месяц снизились на 0,4%, в Санкт-Петербурге - на 0,8% (с начала года - прирост цен составил 11,3% и 9,8% соответственно).

В июле значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции, отмечает Росстат. Цены на плодоовощную продукцию упали в прошлом месяце на 11,53%

Так, капуста белокочанная подешевела на 33,2%, картофель - на 27,6%, свекла - на 27,1%, виноград - на 15,7%, бананы - на 14,2%, помидоры - на 14,0%, морковь - на 13,3%, груши - на 11,0%, апельсины - на 8,9%, чеснок - на 8,5%, огурцы - на 7,7%, яблоки - на 5,9%, лук репчатый - на 4,1%.

Среди прочих продовольственных товаров снизились цены: на куриные яйца - на 4,4%, сахар-песок - на 3,5%, гречневую крупу - на 3,2%, пшено, подсолнечное масло - на 1,4%, черный чай пакетированный - на 1,3%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 1,2%, шоколад - на 1,1%, мясо кур - на 1,0%, кофе растворимый - на 0,9%, макаронные изделия, муку пшеничную, какао - на 0,8%, икру лососевых рыб, молоко стерилизованное, печень говяжью, сметану - на 0,7%.

В то же время выросли цены: на жевательную резинку - на 2,0%, маргарин, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород - на 1,5%, карамель - на 1,4%, хлопья из злаков (сухие завтраки) - на 1,3%, крупу манную, варенье, джем, повидло, напитки газированные, консервы рыбные в томатном соусе - на 1,1%, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, воду минеральную и питьевую - на 1,0%, печенье, пиво, сухие супы в пакетах - на 0,9%, пряники, перец черный (горошек), бараночные изделия - на 0,8%, национальные сыры и брынзу, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, торты, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,7%.

Цены на газовое моторное топливо снизились в июле на 5,0%. Цены на дизельное топливо выросли на 0,1%, бензин - понизились на 0,05%, с начала года выросли на 0,31%, в годовом выражении- на 3,81%.

В июле из непродовольственных товаров более всего снизились цены на двухкамерные холодильники - на 6,3%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные - на 6,0%, фотоаппараты - на 5,6%.

В группе электротоваров и других бытовых приборов стали дешевле: миксеры, блендеры - на 4,8%, машины швейные - на 4,7%, машины стиральные, печи микроволновые - на 3,8%, электроутюги - на 2,6%, плиты бытовые - на 2,5%, электрочайники - на 2,1%, лампы светодиодные - на 1,0%, электропылесосы, батарейки электрические - на 0,9%. Цены на лампы электрические осветительные выросли на 0,4%.

Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров подешевели: моноблоки - на 4,5%, телевизоры - на 2,2%, флеш-накопители USB - на 1,2%, мониторы для настольного компьютера - на 0,9%. Цены на компьютеры планшетные выросли на 0,1%.

В группе строительных материалов снизились цены: на металлочерепицу - на 5,1%, доски обрезные - на 3,5%, ламинат - на 2,1%, линолеум - на 1,9%, мойки из нержавеющей стали - на 1,5%, кирпич красный - на 1,0%, еврошифер - на 0,7%. Одновременно выросли цены: на цемент тарированный - на 1,0%, плитку керамическую, облицовочную для внутренних работ - на 0,1%.

В июле рост тарифов на услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению, наблюдался практически во всех субъектах Российской Федерации. За прошедший месяц тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России выросли на 3,37%.

При этом коммунальные услуги более всего подорожали: в Кемеровской и Тюменской (без автономных округов) областях - на 7,6%, Республике Алтай - на 7,4%, Еврейской автономной области - на 6,6%, Республике Татарстан и Оренбургской области - на 6,5%. Наибольшее увеличение тарифов на жилищные услуги (без аренды квартир) зафиксировано: в Забайкальском крае - на 6,0%, Республике Алтай - на 4,5%.

В группе услуг пассажирского транспорта увеличились тарифы: на авиаперелет в салоне экономического класса самолета - на 14,1%, проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования - от 0,2% до 4,0%, проезд в троллейбусе - на 1,5%, трамвае - на 1,1%, междугородном автобусе,

такси и маршрутном такси - на 0,6%, городском автобусе - на 0,5%. Цены на аренду автомобиля выросли на 0,5%.

Среди услуг зарубежного туризма более всего увеличились цены на поездки: на отдых в ОАЭ - на 12,2%, отдельные страны Южной Азии - на 11,5%, Средней Азии - на 5,9%, Средиземноморья - на 4,7%, Ближнего Востока - на 4,0%, Египет - на 3,1%, страны Закавказья - на 2,2%.

В то же время снизились цены: на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 6,1%, Беларусь - на 4,6%, Турцию - на 0,3%.

Заметно подорожала аренда индивидуального банковского сейфа - на 18,2%. Одновременно среди услуг банков наблюдалось снижение платы за пользование потребительским кредитом - на 9,3%.