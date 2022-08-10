Центробанку предложили новые меры борьбы с мошенниками

10 августа. FINMARKET.RU - Банку России в качестве новойборьбы с мошенниками предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тыс. рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию. По данным "Известий" , такую инициативу обсуждали на последнем заседании экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при

Также специалисты предложили дать гражданам возможность сообщать в полицию о мошенничестве через колл-центры банков, которые вместе с заявлением могли бы автоматически передавать данные о спорной операции. Это позволило бы не терять огромное количество времени на оформление и передачу правоохранительным органам необходимых для следствия дел. То, что эти инициативы обсуждались на заседании, "Известиям" подтвердили пресс-служба регулятора и несколько членов экспертного совета.

Как сообщили в пресс-службе ЦБ, регулятор подготовил законопроект, который предусматривает введение двухдневного "периода охлаждения", в течение которого отправитель может отменить перевод средств. Также в пресс-службе ЦБ отметили, что уже установлены требования к идентификации, в том числе пин-коды и SMS-пароли.