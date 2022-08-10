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10 августа 2022 года 10:27
Центробанку предложили новые меры борьбы с мошенниками
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ZUMA/TACC
10 августа. FINMARKET.RU - Банку России в качестве новой меры борьбы с мошенниками предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тыс. рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию. По данным "Известий", такую инициативу обсуждали на последнем заседании экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. Также специалисты предложили дать гражданам возможность сообщать в полицию о мошенничестве через колл-центры банков, которые вместе с заявлением могли бы автоматически передавать данные о спорной операции. Это позволило бы не терять огромное количество времени на оформление и передачу правоохранительным органам необходимых для следствия дел. То, что эти инициативы обсуждались на заседании, "Известиям" подтвердили пресс-служба регулятора и несколько членов экспертного совета. Как сообщили в пресс-службе ЦБ, регулятор подготовил законопроект, который предусматривает введение двухдневного "периода охлаждения", в течение которого отправитель может отменить перевод средств. Также в пресс-службе ЦБ отметили, что уже установлены требования к идентификации, в том числе пин-коды и SMS-пароли.
Опубликовано Финмаркет
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